MADRID, 28/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance este martes de un difícil curso político marcado por diversas causas judiciales que afectan al PSOE o a su entorno familiar y por la falta de acuerdos que han impedido aprobar el decreto previsto sobre vivienda y alejan la posibilidad de unos nuevos presupuestos. EFE/ Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la profesionalidad de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, frente a la “intencionalidad” de las acusaciones populares que ejercen PP y Vox en las causas judiciales que les afectan. “¿No están impulsando una causa política? Yo creo que no es una opinión, es un hecho”, ha afirmado.

Sánchez se pronunció así en la habitual rueda de prensa en Moncloa para hacer balance del curso político, una comparecencia muy marcada por los incendios que afectan a varias provincias.

El presidente ha criticado que las únicas propuestas de PP y Vox en estas causas hayan sido elevar las penas de cárcel. “Ese es el tipo de oposición que tenemos”, ha lamentado.

MADRID, 28/07/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace balance este martes de un difícil curso político marcado por diversas causas judiciales que afectan al PSOE o a su entorno familiar y por la falta de acuerdos que han impedido aprobar el decreto previsto sobre vivienda y alejan la posibilidad de unos nuevos presupuestos. EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

Cómo ha defendido Sánchez a su mujer y a su hermano

Sobre sus familiares, el presidente ha subrayado su trayectoria profesional. “Begoña Gómez es mi mujer y Sánchez es mi hermano, pero son Begoña Gómez y David Sánchez, dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar y formarse”, ha dicho.

De su hermano, condenado a nueve años de inhabilitación para empleo público por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa, ha recordado que es licenciado en Económicas por Icade y en composición y dirección de orquesta por una universidad de San Petersburgo, y que habla varios idiomas.

Ha defendido que, en un sistema garantista como el español, “tiene todo el derecho” a recurrir la sentencia, como ha hecho al considerarla injusta.

En defensa de la “integridad profesional” de su mujer, que afronta una petición de condena de 13 años de cárcel por tráfico de influencias y malversación, ha contado que ella ya trabajaba en el sector privado cuando se conocieron hace treinta años, un puesto al que renunció cuando él fue investido presidente en 2018 para evitar cualquier conflicto de interés.

“¿La pareja de un presidente del Gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?”, ha planteado.

Qué balance ha hecho de la legislatura

Sánchez ha destacado los logros que, a su juicio, han convertido a España en un país mejor, y los ha presentado como hoja de servicios ante la recta final de su mandato. Ha puesto el acento en los avances económicos y sociales, que ha contrapuesto con la gestión de los gobiernos del PP.

“Queda un año para culminar esta legislatura”, ha aseverado, dando a entender que no prevé un adelanto electoral. Fuentes del Gobierno subrayan que la intención sigue siendo agotar el mandato, y que una convocatoria unos meses antes sería un mero adelanto técnico. El presidente ha reiterado además la intención de presentar los presupuestos después del verano, un objetivo que asume difícil.

Qué dijo sobre Zapatero y la corrupción

A preguntas de los periodistas, Sánchez ha mantenido su respaldo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido respetar su presunción de inocencia. Ha señalado que la investigación del préstamo a Plus Ultra está en “fase inicial” y ha defendido que el expediente es “intachable” y se ha revisado “por activa, por pasiva y por perifrástica”.

En su intervención inicial no hubo referencias a los casos de corrupción que afectan al PSOE, aunque sí destacó que el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el proyecto de ley orgánica de integridad pública. El presidente reclamó también un pacto de Estado contra el cambio climático a raíz de los incendios, y pidió unidad entre administraciones para combatirlos.

¿Cómo ha respondido el PP?

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado el balance de “triunfalismo insultante”, propio de alguien que “vive completamente fuera de la realidad”. En un vídeo distribuido por su partido, ha recordado el “drama” de los españoles en el acceso a la vivienda y el encarecimiento de los precios.

Para Tellado, el balance real del Ejecutivo “se resume en dos datos: tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años”. El dirigente ha augurado que el próximo será el curso de “las elecciones del cambio”, con un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, y ha vaticinado que estas “serán las últimas vacaciones” que le paguen los españoles a Sánchez.