La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la reunión del Consejo de Gobierno para evaluar y determinar actuaciones para la recuperación

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó las críticas surgidas tras conocerse la compra de un ático por parte del Gobierno regional y aseguró que el inmueble no será su residencia ni una propiedad destinada a su uso privado. Según explicó, el espacio se utilizará de manera provisional para reuniones institucionales mientras se ejecutan las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico.

Las declaraciones de Ayuso se produjeron durante una comparecencia posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno convocada para evaluar las consecuencias de los incendios forestales que afectan a la sierra oeste de Madrid. La presidenta sostuvo que la publicación de esta información responde a una “campaña de desprestigio” impulsada por el Gobierno central y medios afines.

¿Qué dijo Ayuso sobre la compra del ático?

Ayuso negó de forma tajante que el inmueble haya sido adquirido para convertirse en su residencia oficial. “No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me la han comprado a mí”, afirmó, al tiempo que insistió en que el ático servirá únicamente como sede temporal para reuniones institucionales y para el trabajo de los medios de comunicación durante la remodelación de la segunda planta de la Real Casa de Correos.

¿Qué dijo Ayuso sobre la compra del ático? Fuente: EFE Mariscal

La presidenta también cuestionó el momento en el que trascendió la información. Consideró que la polémica intenta enfrentarla con los vecinos afectados por los incendios forestales y lamentó tener que responder sobre este asunto en medio de una emergencia. Además, recordó que nunca ha contado con una residencia oficial, a diferencia de otros presidentes autonómicos o ministros.

Ayuso añadió que la empresa pública Planifica Madrid gestiona de forma habitual el patrimonio inmobiliario de la Comunidad mediante operaciones de compra, venta y alquiler de inmuebles, por lo que defendió que esta adquisición forma parte de esa política patrimonial.

¿Qué críticas lanzaron la oposición y el Gobierno?

Las explicaciones de la presidenta no frenaron las críticas desde el Gobierno y la oposición. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ironizó en la red social X sobre las justificaciones de Ayuso y la acusó de “cachondearse de todo el mundo”. Por su parte, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, reclamó explicaciones sobre el coste, el motivo y el destino del inmueble.

¿Qué críticas lanzaron la oposición y el Gobierno? Fuente: EFE Mariscal

Desde Más Madrid, la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, aseguró que se trata del “tercer ático de Ayuso en Chamberí” y anunció la presentación de preguntas parlamentarias para esclarecer la operación. En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, criticó la compra con ironía, mientras que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, pidió investigar si existen posibles irregularidades urbanísticas relacionadas con el inmueble.

Ayuso anuncia un plan de 58 medidas para los afectados por los incendios

Durante la misma comparecencia, Ayuso presentó un plan extraordinario con 58 medidas urgentes, de las cuales 43 son nuevas y 15 ya se encuentran en marcha, con el objetivo de apoyar a los municipios afectados por los incendios forestales en la sierra oeste de Madrid.

Entre las iniciativas destacan hasta 20 millones de euros para actuaciones urgentes en los municipios afectados, 15 millones en ayudas directas para pymes y autónomos, 30 millones para el realojo temporal y la reconstrucción de viviendas, incentivos para la recuperación del empleo, bonificaciones fiscales y del recibo del agua, asistencia veterinaria gratuita para animales afectados y un programa de restauración ambiental que incluirá la recuperación de montes, explotaciones agrícolas y ganaderas, así como la repoblación forestal a partir del próximo mes de septiembre.