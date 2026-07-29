La campaña de la declaración de la Renta 2025 ya finalizó en España, pero miles de contribuyentes todavía esperan recibir la devolución correspondiente por parte de la Agencia Tributaria. El organismo continúa tramitando los expedientes y abonando las cantidades a quienes presentaron una declaración con resultado a devolver y cumplen con los requisitos establecidos.

El importe que reintegra Hacienda no responde a una ayuda extraordinaria, sino al funcionamiento habitual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Cuando las retenciones practicadas durante el año superan el impuesto que realmente corresponde pagar tras aplicar las deducciones fiscales, la Administración devuelve la diferencia al contribuyente.

El impuesto sobre la Renta de las personas físicas (IRPF), se basa en un sistema progresivo, donde el resultado final de la declaración puede arrojar dos opciones: pagar o devolver (fuente: archivo)

¿Qué requisito deben cumplir los contribuyentes para recibir la devolución?

La condición principal para que Hacienda devuelva dinero consiste en que las retenciones soportadas durante el ejercicio fiscal hayan sido superiores a la cuota final del IRPF. Esta situación puede producirse en trabajadores por cuenta ajena, pensionistas o autónomos que hayan realizado pagos a cuenta superiores a los que finalmente les correspondían.

También influyen las deducciones fiscales aplicables en la declaración. Entre las más habituales se encuentran las relacionadas con la vivienda, determinadas situaciones familiares, las aportaciones a planes de pensiones, los donativos a entidades sin ánimo de lucro y otras deducciones autonómicas. Si tras aplicar estos beneficios fiscales el resultado es negativo, la Agencia Tributaria procederá a devolver el exceso ingresado.

Cada declaración se analiza de forma individual, por lo que el importe de la devolución depende de la situación económica y personal de cada contribuyente.

¿Qué pasa si Hacienda todavía no ha ingresado la devolución?

Aunque la campaña de la Renta concluyó el pasado 30 de junio, la Agencia Tributaria sigue realizando devoluciones durante los meses posteriores. Los expedientes pueden requerir comprobaciones adicionales antes de autorizar el pago, especialmente cuando existen diferencias en la información fiscal o es necesario verificar determinados datos.

Si el IRPF retuvo más de lo que correspondía pagar, la declaración puede salir a devolver. En el caso contrario, la declaración saldrá a pagar (fuente: archivo)

Los contribuyentes pueden consultar en cualquier momento el estado de su devolución a través del servicio de seguimiento disponible en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. Allí es posible comprobar si la declaración ya ha sido tramitada, si continúa en revisión o si el pago se encuentra pendiente de emisión.

La normativa establece que Hacienda dispone de un plazo máximo de seis meses, contado desde el final de la campaña de la Renta o desde la fecha de presentación de la declaración cuando esta se haya presentado fuera de plazo, para efectuar la devolución correspondiente. Si ese plazo se supera por causas imputables a la Administración, el contribuyente tendrá derecho a percibir intereses de demora sin necesidad de solicitarlos.

¿Qué factores pueden aumentar la devolución de la Renta?

El resultado de la declaración depende de numerosos factores que cambian cada año. Uno de los más relevantes es el importe de las retenciones practicadas en la nómina o en los ingresos percibidos, aunque también influyen la existencia de varios pagadores, los cambios en la situación familiar o el acceso a determinadas deducciones.

Asimismo, circunstancias como el nacimiento de un hijo, el reconocimiento de una discapacidad o las aportaciones a sistemas de previsión social pueden reducir la cuota del IRPF y favorecer que la declaración resulte a devolver.

Por ese motivo, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente toda la documentación fiscal antes de presentar la declaración y comprobar que se han aplicado correctamente todas las deducciones a las que se tiene derecho. De esta manera se evita pagar más impuestos de los correspondientes y se facilita que, en caso de existir un saldo a favor del contribuyente, Hacienda pueda efectuar la devolución sin incidencias.