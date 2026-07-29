El Gobierno impulsa uno de los mayores proyectos de vivienda asequible del país: se construyen más de 10.000 viviendas

El Gobierno ha dado un nuevo paso en la puesta en marcha del ‘Nuevo Barrio Campamento’ tras autorizar, en Consejo de Ministros, la licitación de las obras de urbanización por un importe de 94,8 millones de euros. Así lo anunció este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Según señaló la ministra, esta actuación representa “un importante impulso a la actuación de regeneración urbana pública más importante a nivel estatal”, un proyecto que contempla la construcción de 10.700 viviendas asequibles en los terrenos donde se desarrollará la conocida Operación Campamento.

El Gobierno impulsa uno de los mayores proyectos de vivienda asequible del país: se construyen más de 10.000 viviendas Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana

Inicio de las primeras fases de urbanización

El siguiente hito del proyecto será la licitación de las obras por parte de la entidad estatal de vivienda Casa 47, propietaria de cerca del 98 % de los terrenos. Los trabajos se centrarán en las fases 1 y 2 de la actuación, situadas al sur de la autovía A-5, así como en las conexiones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

Estas dos primeras fases permitirán poner a disposición de la ciudadanía cerca de 4000 viviendas asequibles. Rodríguez destacó, además, la rapidez con la que se ha avanzado en la tramitación, ya que la autorización del Gobierno se ha producido apenas tres semanas después de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Aprobación municipal e inversión prevista

El pasado 2 de julio, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó definitivamente el proyecto urbanístico, que incluye la construcción de 10.700 viviendas. De ellas, el 65 % contará con algún tipo de protección pública.

El Gobierno impulsa uno de los mayores proyectos de vivienda asequible del país: se construyen más de 10.000 viviendas Ayuntamiento de Madrid

La actuación movilizará una inversión superior a los 383 millones de euros, consolidándose como una de las principales intervenciones urbanísticas de la capital en materia de vivienda asequible.

Como parte de los avances del proyecto, Casa 47 aprobó el pasado mes de junio una aportación económica de 140 millones de euros destinada a la Junta de Compensación, organismo que representa al conjunto de los propietarios del ámbito. Estos fondos permitirán afrontar los costes asociados al desarrollo urbanístico de la zona.

Un nuevo referente de vivienda asequible y espacios públicos

El ‘Nuevo Barrio Campamento’ se integrará de forma permanente en el parque estatal de vivienda asequible, reforzando la oferta de vivienda protegida en Madrid.