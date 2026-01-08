El PP carga contra la administración de la vicepresidenta Montero: “Ha hipotecado el futuro de Andalucía”

Este jueves, el PP ha denunciado el acuerdo entre el Gobierno de España con los independentistas sobre el modelo de financiación autonómica singular para Cataluña, argumentando que solo sirve para “hipotecar el futuro de Andalucía”. Desde el Partido Popular han culpado a la vicepresidenta y secretaria general del PSOE, María Jesús Montero.

“Aquí los andaluces la conocen bien y no les gusta lo que ven”, ha asegurado en rueda de prensa el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, respecto a María Jesús Montero, a quien ha acusado de que Andalucía siga infrafinanciada, y que con este acuerdo se atenta “directamente contra nuestra sanidad, educación y dependencia”.

Repullo ha indicado que los andaluces “saben que Montero está en todas las fotografías de la corrupción. Saben que está detrás del escándalo de la SEPI, de los sobres en la sede del PSOE, junto a Santos Cerdán, junto a José Luis Ábalos, junto al socialismo andaluz de los ERE”.

Según el dirigente del PP, la “caída” de Montero en la valoración por parte de los andaluces “seguirá mientras siga gobernando un Sánchez obsesionado con mantenerse a toda costa y cada día más débil” y tras firmar este jueves en Moncloa con Junqueras “la financiación singular, con miles de millones extra vía ordinalidad”.

Repullo ha apuntado que Montero está jugando con los servicios públicos de los andaluces, por lo que el PP le exige “igualdad, justicia territorial y equidad fiscal” porque “ningún andaluz debe recibir menos que nadie por el simple hecho de nacer en Andalucía”.

“El ‘modelo Montero’ no puede castigar a quienes más esfuerzo están haciendo ni premiar al que más presiona políticamente. Este modelo rompe la igualdad y perjudica a los andaluces. Lo que quiere Montero, y no se lo vamos a consentir, es que paguemos el pato”, ha subrayado el dirigente del PP.

