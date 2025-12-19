El túnel ferroviario bajo el Estrecho de Gibraltar dejó de ser una hipótesis lejana. El proyecto ingresó en una fase técnica decisiva.

Un informe de viabilidad encargado por Secegsa a la empresa alemana Herrenknecht confirmó que la obra es técnicamente posible. L a evaluación reconoce la enorme complejidad geológica y sísmica de la zona, pero avala la tecnología disponible.

El debate ya no se centra en si puede construirse. Ahora se discuten sus efectos reales sobre Andalucía y las hipotesis de conflicto que tiene el país.

Las Fuerzas Armadas del Reino Unido han acelerado su presencia militar en Gibraltar indicando que realizarán un ejercicio militar. (Fuente: Shutterstock)

El sector logístico andaluz alerta por el riesgo de convertirse en un “simple” corredor euroafricano

La infraestructura se concibe como un enlace fijo entre Europa y África. El objetivo oficial es integrar economías. Según explican voces empresariales y del campo, surge una inquietud creciente en el sur de España.

La preocupación apunta a que Andalucía se convierta en un simple corredor de tránsito comercial. El temor es perder valor añadido hoy generado en puertos, logística y servicios asociados.

La inquietud se apoya en datos recientes del comercio agroalimentario. Marruecos exportó 8200 toneladas de mandarinas y clementinas a Alemania, según EastFruit.

Las importaciones andaluzas desde Marruecos superan los 500 millones de euros en el año. El país vecino se consolida como principal proveedor exterior.

El Puerto de Algeciras, en alerta ante un bypass ferroviario que amenaza su modelo logístico

Uno de los puntos más sensibles es el papel del Puerto de Algeciras. Su fortaleza histórica es la ruptura de carga. El túnel permitiría una conexión ferroviaria directa entre Marruecos y la red europea.

Ese esquema podría evitar paradas logísticas en suelo andaluz. Operadores describen el escenario como un bypass logístico que vacía nodos intermedios.

En tanto, el trazado ferroviario alcanzará profundidades cercanas a los 475 metros bajo el nivel del mar. Antes del túnel definitivo se excavará una galería submarina de reconocimiento.

Su ejecución se estima entre seis y nueve años, según las previsiones técnicas. El estudio de Herrenknecht concluye que la excavación no excede la tecnología actual.

El debate de fondo: retorno económico real o Andalucía como “servidumbre” de paso

El coste estimado en territorio español ronda los 8700 millones de euros. La galería de exploración tendría un coste aproximado de 1200 millones de euros.

El presidente de Secegsa, José Luis Goberna, sostuvo: “Esta obra se hará por un interés geoestratégico”. Añadió que “España no va a poder hacerlo sin Europa” y confió en financiación de la Unión Europea.

El calendario sitúa las conclusiones técnicas consolidadas en torno a 2026. No obstante, el debate solo hace más que profundizar. ¿Qué lugar ocupará Andalucia al final de la construcción?