Confirmado | El Gobierno aprueba 50 millones de euros para empresas y autónomos de Ceuta: estas son las condiciones para acceder a la financiación. (foto: Pexels).

El Gobierno de España ha aprobado una nueva línea de avales por 50 millones de euros destinada a respaldar la financiación de empresas y personas trabajadoras autónomas que desarrollen su actividad económica en Ceuta. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, busca contribuir al mantenimiento del empleo y reducir los efectos económicos derivados de los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio.

La línea será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirá financiar tanto necesidades de liquidez y capital circulante como nuevas inversiones. Las operaciones se canalizarán a través de las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito supervisados por el Banco de España que se adhieran al programa.

Quiénes pueden acceder a los avales y qué requisitos deben cumplir

La línea está dirigida a empresas y personas trabajadoras autónomas que tengan su domicilio social o un centro de trabajo, establecimiento mercantil, industrial o de servicios en Ceuta.

Para acceder a la financiación, deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros y ajustarse a la normativa de Ayudas de Estado. Los avales podrán solicitarse para operaciones formalizadas desde el 31 de julio hasta el 15 de diciembre de 2026, mientras que podrán otorgarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Gobierno activa avales por 50 millones euros para la actividad económica en Ceuta. (Fuente: Shutterstock)

Dos modalidades de financiación: liquidez e inversión

El programa contempla dos vías diferentes según el destino de los fondos:

Liquidez y capital circulante: permitirá cubrir necesidades transitorias relacionadas con el pago de salarios, facturas, obligaciones financieras o tributarias y otros gastos de circulante.

Inversión: financiará nuevas operaciones destinadas al mantenimiento, recuperación, adaptación o relanzamiento de la actividad económica en Ceuta.

La financiación tendrá plazos de amortización de hasta cinco años para las operaciones de liquidez y de hasta siete años para las destinadas a inversión. En el caso de proyectos realizados por empresas del sector agrícola, el plazo de las operaciones de inversión podrá alcanzar los diez años.

El Gobierno activa avales por 50 millones euros para la actividad económica en Ceuta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto cubre el aval y cuánto tendrán que pagar las empresas

El aval podrá cubrir hasta el 80% del importe de la financiación para las pymes y hasta el 70% para las grandes empresas. De esta forma, el programa busca facilitar el acceso al crédito de los negocios afectados y apoyar la recuperación de la actividad económica.

Además, debido a las circunstancias excepcionales que justifican la medida, los avales serán gratuitos tanto para las empresas como para las entidades financieras. La gestión corresponderá al ICO, mientras que la financiación se concederá a través de las entidades financieras adheridas al programa.