Cada mañana, miles de personas hacen la misma fila en uno de los pasos fronterizos más peculiares de Europa. Un lado pertenece al Reino Unido y el otro a España. Entre ambos, una verja metálica instalada en 1909 que ha abierto y cerrado según los vaivenes de la historia y que, durante décadas, ha marcado el ritmo de vida de comunidades enteras en ambos lados. Según informó Reuters, la Unión Europea y el Reino Unido alcanzaron el 11 de junio de 2025 un acuerdo sobre el estatus del territorio de Gibraltar que facilita los cruces fronterizos y pone fin a años de incertidumbre política. El pacto llegó después de que el Brexit amenazara con convertir la frontera en un muro para los más de 15.000 trabajadores transfronterizos que la cruzan a diario, la mayoría ciudadanos españoles. El acuerdo eliminará la necesidad de controles fronterizos entre España y Gibraltar, y establecerá una unión aduanera entre Gibraltar y la UE. En el puerto y el aeropuerto del Peñón habrá dos tipos de controles: los propios de las autoridades gibraltareñas y los controles del espacio Schengen, que realizará España. En la práctica, esto significa que la Verja, el último muro físico del continente europeo, será demolida. El comisario europeo Maroš Šefčovič calificó el acuerdo de “hito verdaderamente histórico” y señaló que “la valla, el último muro de Europa continental, desaparecerá y la libre circulación de personas y mercancías está garantizada”. El acuerdo establece que no afecta a las posiciones de soberanía de ninguna de las partes. Su objetivo principal es garantizar la prosperidad futura de toda la región mediante la eliminación de todos los controles físicos entre España y Gibraltar, preservando al mismo tiempo el espacio Schengen, el Mercado Único de la UE y la Unión Aduanera. Los aproximadamente 15.000 trabajadores transfronterizos que cruzan cada día, 10.000 de ellos españoles, tendrán el mismo trato que los británicos en empleo, salario, condiciones laborales, ayudas sociales e impuestos, salvo en el acceso a la vivienda. El acuerdo también introduce mecanismos de “persecución en caliente”: agentes españoles o gibraltareños podrán continuar la vigilancia de sospechosos al cruzar la frontera en determinados delitos, reforzando además la cooperación con Europol y entre tribunales. El acuerdo político de junio de 2025 fue solo el primer paso. El texto legal completo fue finalizado el 12 de diciembre de 2025 y publicado el 26 de febrero de 2026, tras lo que se inició su proceso de ratificación en el marco de la UE. El acuerdo, de 1.018 páginas en total, vincula a Gibraltar al espacio Schengen y a la unión aduanera de la UE. El tratado aún no ha sido ratificado. Para entrar en vigor, deberá pasar por el Parlamento Europeo, el Parlamento británico, la Asamblea de Gibraltar y los 27 parlamentos nacionales de la UE, siendo precisamente esa complejidad jurídica y política lo que está ralentizando el proceso.