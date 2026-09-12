El Gobierno prepara más plazas en Ceuta para triar a los migrantes y devolver a Marruecos a los que no tengan derecho a quedarse.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha presidido este sábado una reunión para abrir nuevos espacios en Ceuta donde ampliar los triajes a los migrantes que accedieron a finales de julio y poder así repatriar a Marruecos a quienes no tengan derecho a protección internacional.

“El objetivo es avanzar en las devoluciones de todas aquellas personas que no tengan derecho a permanecer en nuestro país, acorde a la ley. Cuanto antes estén habilitados estos recursos, antes podrán ser repatriados”, ha asegurado Torres, responsable del mando único de la crisis, tras el encuentro. Al mismo asistieron, entre otros, la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, y el delegado del Gobierno en la ciudad.

Los migrantes todavía en Ceuta. EFE

Cómo funciona el triaje y cuántas personas quedan en Ceuta

El Gobierno de Ceuta ha cifrado en unas 13.000 personas, entre adultos y menores, las que permanecen en la ciudad de las que entraron los días 30 y 31 de julio. El Ejecutivo había habilitado ya unas 3.400 plazas para atenderlas y prevé ampliarlas hasta las 6.000 en los próximos días.

Respecto a las labores policiales, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó que 1.120 personas tenían ya completado el triaje. Se trata, explicó, de “un proceso muy complejo que implica un reconocimiento sanitario, identificación, ver si son vulnerables, víctimas de trata y también si piden asilo”, un paso necesario antes de cualquier repatriación. En él participan actualmente 78 policías nacionales y 11 efectivos de la Oficina de Asilo y Refugio.

2.100 menores en la ciudad y la petición de trasladarlos

Uno de los focos de la gestión son los menores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, cifró en unos 2.100 los niños migrantes ya filiados que permanecen en Ceuta, entre ellos 700 niñas, y pidió su traslado a la Península para aliviar la situación de la ciudad. Advirtió, además, de que aún quedan menores por filiar e incorporar al sistema.

Rego explicó que se están iniciando los expedientes de los niños que han manifestado querer volver con sus familias a Marruecos, un procedimiento que “lleva un tiempo”, ya que debe comprobarse que existe una estructura familiar que los acoja. La ministra apeló a la “responsabilidad” de las comunidades autónomas y llamó al PP a colaborar, “más allá de soflamas” y de la “confrontación”.

La seguridad en el puerto y la reacción política

La apertura de un nuevo campamento en el entorno del muelle de Poniente ha generado, por su parte, una petición sindical. CCOO ha reclamado a la Autoridad Portuaria un “refuerzo urgente” de la Policía portuaria ante el nuevo asentamiento, al considerar que el aumento del nivel de protección debe ir acompañado de más efectivos y medios.

En el plano político, la portavoz del PSOE en el Congreso, Montse Mínguez, acusó a PP y Vox de aprovechar la situación de Ceuta para convertirla en un “caladero de votos” con propuestas que calificó de “ilegales” e “inhumanas”. Cargó en concreto contra la propuesta del PP de reformar la ley de Extranjería para permitir las devoluciones “en caliente”, después de que el Tribunal Supremo confirmara que esos rechazos en frontera no pueden ejecutarse. Mínguez defendió, además, que los documentos desclasificados sobre la entrada masiva avalan la versión del Gobierno.

Con información de: EFE