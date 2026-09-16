Confirmado | Los bancos no abrirán este jueves 17 de septiembre: qué clientes se verán afectados

Las oficinas bancarias ubicadas en Melilla no abrirán con normalidad este jueves 17 de septiembre de 2026, coincidiendo con la celebración del Día de Melilla, una de las fiestas locales incluidas en el calendario laboral oficial de la ciudad autónoma.

El cierre afectará a los clientes que necesiten realizar gestiones presenciales en sucursales de la ciudad. Por el contrario, la banca online, las aplicaciones móviles y los cajeros automáticos podrán seguir utilizándose para buena parte de las operaciones habituales.

El festivo no tiene carácter nacional. Por tanto, las oficinas situadas en otras comunidades autónomas mantendrán su actividad habitual, salvo que exista algún festivo propio en su localidad o región.

Por qué los bancos no abrirán este jueves 17 de septiembre

El 17 de septiembre se celebra el Día de Melilla, una fecha reconocida como festivo local dentro del calendario laboral de la ciudad autónoma.

La jornada conmemora la incorporación de Melilla a la Corona de Castilla en 1497 y constituye una de las principales celebraciones institucionales de la ciudad.

Al tratarse de un día festivo, la actividad ordinaria de numerosas oficinas y servicios se ve interrumpida. Entre ellos se encuentran las sucursales bancarias que operan con atención presencial al público.

Esto implica que quienes tengan previsto acudir a una oficina para hacer una operación que requiera atención personal deberán anticiparla al miércoles 16 o esperar hasta la siguiente jornada hábil.

Qué clientes se verán afectados por el cierre de los bancos

El cierre afecta fundamentalmente a los clientes de entidades financieras que tengan sucursales en Melilla y necesiten acudir físicamente a ellas.

Entre las operaciones que pueden verse condicionadas están la firma de documentación, determinadas gestiones de efectivo, trámites vinculados a préstamos o hipotecas y otras operaciones que requieran la intervención de un empleado.

El festivo no supone un bloqueo general del sistema bancario . Las operaciones digitales seguirán disponibles, aunque algunos movimientos pueden quedar sujetos a los plazos habituales de los días hábiles bancarios.

Qué operaciones bancarias podrán hacerse durante el festivo

Los clientes podrán seguir utilizando con normalidad la mayoría de los servicios digitales que ofrecen los bancos.

Será posible consultar saldos, revisar movimientos, realizar transferencias, pagar recibos, gestionar tarjetas o utilizar Bizum a través de las aplicaciones móviles y de la banca electrónica.

Los cajeros automáticos funcionarán con normalidad para retirar dinero, consultar determinadas operaciones o realizar ingresos cuando el terminal y la entidad permitan este servicio.

La principal diferencia estará en aquellas gestiones que dependan de la apertura de una oficina o de la intervención de personal bancario.

Qué pasa con las transferencias y los pagos durante el jueves 17 de septiembre

Las transferencias inmediatas y otros servicios digitales podrán seguir realizándose durante el festivo siempre que la entidad los tenga habilitados.

Sin embargo , determinadas operaciones ordinarias pueden procesarse en función del calendario de días hábiles bancarios . Esto puede provocar que algunas órdenes emitidas durante el festivo no se contabilicen hasta la siguiente jornada operativa.

Por eso, quienes necesiten que una operación bancaria quede completada en una fecha concreta deberían comprobar previamente los plazos establecidos por su banco.

Los pagos con tarjeta y los servicios de banca digital, en cambio, seguirán disponibles con normalidad para la mayoría de los usuarios.