Un truco casero que ganó popularidad en las redes sociales propone mezclar Coca-Cola con jabón líquido para limpiar superficies con suciedad difícil de retirar. La combinación aprovecha las propiedades de ambos productos: la bebida ayuda a aflojar y ablandar restos adheridos, mientras que el jabón facilita la eliminación de la grasa y la suciedad acumulada . Por eso, muchas personas recurren a esta preparación cuando una superficie necesita una limpieza más profunda.

La mezcla resulta especialmente práctica cuando hay suciedad pegada que cuesta retirar con agua y jabón por separado. La Coca-Cola contiene ácidos que pueden ayudar a desprender determinados residuos, mientras que el jabón actúa sobre la grasa y permite arrastrar la suciedad una vez que se ha ablandado.

No hace falta utilizar una gran cantidad de bebida para preparar el truco y, tras unos minutos de actuación, la suciedad puede resultar mucho más fácil de retirar.

¿Para qué sirve mezclar Coca-Cola con jabón?

La preparación se utiliza principalmente para aflojar suciedad, restos adheridos y manchas en distintas zonas del hogar. El objetivo no consiste en reemplazar a un producto de limpieza específico, sino en aprovechar dos productos que muchas personas ya tienen en casa para facilitar una tarea que puede resultar complicada.

Al aplicarla sobre una superficie adecuada, la mezcla puede ayudar a que los restos se desprendan con mayor facilidad. Después, basta con frotar con una esponja o un paño y retirar los residuos con agua.

El truco también puede resultar útil cuando existen restos de grasa o suciedad acumulada, ya que el jabón contribuye a descomponer y arrastrar esa capa. La acción de la bebida ayuda a aflojar determinados residuos antes de la limpieza, por lo que el esfuerzo necesario para eliminarlos puede ser menor.

¿Cómo preparar y aplicar la mezcla?

Para preparar este limpiador casero, se coloca Coca-Cola en un recipiente y se añade jabón líquido. La cantidad puede ajustarse según la superficie que se quiera limpiar, aunque no es necesario llenar el recipiente: basta con preparar la cantidad suficiente para cubrir la zona.

Representación creada con IA - El Cronista España

Una vez mezclados ambos productos, se aplica la preparación sobre la suciedad y se deja actuar durante unos minutos. Ese tiempo permite que los restos se ablanden y facilita el siguiente paso, que consiste en frotar la zona con una esponja o un paño.

Por último, se retira la mezcla con agua y se seca la superficie. Si la suciedad permanece, se puede repetir el proceso. Antes de utilizarlo sobre una superficie delicada, conviene probar primero una pequeña cantidad en una zona poco visible para comprobar que el material no sufre daños.