Caso Zapatero | El juez imputa a las hijas del expresidente: el PSOE mantiene su apoyo y defiende la presunción de inocencia.

La imputación de las hijas del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y de su secretaria, Gertrudis Alcázar, en el marco del caso Plus Ultra ha generado reacciones en distintos partidos políticos. Pese al avance de la investigación, el PSOE ha reiterado su respaldo a Zapatero y ha insistido en la necesidad de respetar la presunción de inocencia.

Según EFE, desde la dirección socialista han trasladado un mensaje de tranquilidad tras la decisión adoptada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Mientras tanto, otras formaciones políticas han reaccionado con distintos grados de cautela, reclamando explicaciones o pidiendo prudencia hasta que avance el procedimiento judicial.

El PSOE defiende la presunción de inocencia y pide tiempo para la Justicia

El PSOE ha defendido este jueves la presunción de inocencia de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación en el caso Plus Ultra y ha subrayado que están tranquilos ante los avances de esta causa.

Fuentes de la Ejecutiva se han pronunciado así sobre la imputación de las hijas de Zapatero y de su secretaria, Gertrudis Alcázar, por unos delitos que el juez José Luis Calama no especifica en su resolución, y han asegurado que esta era una decisión “previsible” a la luz de las circunstancias.

“Pues más madera”, han ironizado las mismas fuentes sobre este caso en el que, han insistido, por el momento se analizan indicios y no pruebas. Asimismo, han vuelto a pedir tiempo para que la Justicia trabaje aunque asumen que para mucha gente el expresidente y su entorno ya están “condenados” socialmente.

Desde el partido consideran además que la imputación, aunque esperada, supone “un palo” para Zapatero, a quien siguen respaldando mientras solicitan margen para que pueda ofrecer todas las explicaciones necesarias, incluidas las relacionadas con las joyas halladas en su despacho.

El PSOE, tranquilo con el caso Zapatero, defiende la presunción de inocencia de sus hijas. (Fuente: shutterstock).

La Audiencia Nacional investiga a Alba y Laura Rodríguez

La dirección socialista trasladó su mensaje de tranquilidad después de conocer que el juez José Luis Calama acordó considerar como investigadas a Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente, así como a Gertrudis Alcázar.

Según sostienen los socialistas, el paso dado por el magistrado era previsible dadas las circunstancias del procedimiento. Por ello, volvieron a insistir en que el proceso judicial se encuentra en una fase en la que se analizan indicios y no pruebas concluyentes.

Antes de conocerse las imputaciones, dirigentes del PSOE ya habían respaldado la petición de Zapatero de disponer de más tiempo para justificar la procedencia de las joyas intervenidas en una caja fuerte.

En esa línea, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, afirmó que cualquier ciudadano puede “tener cosas en casa” de las que “tienen que buscar dónde están las facturas o el origen”.

El PSOE, tranquilo con el caso Zapatero, defiende la presunción de inocencia de sus hijas. J.J. Guillén

PP, Vox y otros partidos reaccionan al avance del caso

Desde el Partido Popular, el portavoz Borja Sémper optó por la moderación al referirse a la imputación de las hijas del expresidente. Explicó que prefería no hacer declaraciones sobre el asunto para no “hacer sangre” con “algo tan sagrado como es un entorno personal”. No obstante, añadió que será “Bastante pesado” para Zapatero “haber metido a sus hijas en este lío”.

Por su parte, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, señaló que su única duda es si Zapatero era “socio o subalterno” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que acusó al líder socialista de dirigir una “mafia”.

Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mantuvo su respaldo al expresidente y aseguró estar convencido de que “podrá demostrar su inocencia”.

Otras formaciones reclamaron más explicaciones. La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, sostuvo que aún faltan respuestas por parte de Zapatero, mientras que el diputado de Compromís Alberto Ibáñez afirmó que el expresidente “tiene muchas explicaciones que dar”.

En contraste, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pidió prudencia y solicitó esperar a contar con “certezas”, recordando que por el momento en el caso solo existen indicios.