Madrid estima un impacto económico de hasta 120 millones por la visita del papa León XIV

La Comunidad de Madrid ultima uno de los mayores operativos institucionales y de seguridad de los últimos años ante la llegada del papa León XIV a España.

El Gobierno regional estima que la visita del pontífice, prevista entre el 6 y el 12 de junio, generará un impacto económico de entre 90 y 120 millones de euros en la región gracias al turismo religioso, la actividad hotelera, el consumo y el movimiento internacional de visitantes y medios de comunicación.

El despliegue incluirá refuerzos en transporte público, sanidad, seguridad y asistencia para millones de peregrinos que participarán en las actividades centrales organizadas en la capital. Además, Madrid se convertirá durante varios días en el principal foco de atención del Vaticano y de la prensa internacional.

¿Cómo será el operativo de seguridad y logística en Madrid?

El Gobierno nacional y la Comunidad de Madrid avanzan con un dispositivo sin precedentes para garantizar el desarrollo de la visita papal.

Los Reyes se reunieron con el papa León XIV en el Vaticano: dialogaron sobre el viaje a España y el compromiso por la paz. Foto: EFE

Según confirmó el delegado del Gobierno, Francisco Martín, alrededor de 14.000 agentes participarán del operativo de seguridad, entre policías nacionales, guardias civiles y efectivos de la Policía Municipal.

Las autoridades consideran que el evento representa un “enorme desafío” debido a la magnitud de la convocatoria y a los riesgos asociados a amenazas terroristas o acciones de grupos radicales.

Por esa razón, las fuerzas de seguridad coordinarán controles especiales en los principales puntos de concentración y en los recorridos oficiales del pontífice.

La Puerta del Sol se transformará en un Centro Internacional de Prensa operativo las 24 horas. Más de 2100 medios acreditados trabajarán desde la Real Casa de Correos, donde se instalarán cientos de puestos de trabajo, pantallas LED y sistemas de monitoreo digital para proteger las telecomunicaciones y la cobertura internacional del evento.

¿Cuántos peregrinos y actividades espera recibir la ciudad?

Los organizadores esperan una movilización masiva durante los principales actos religiosos. Las previsiones indican que cerca de 400.000 personas participarán en la vigilia juvenil del sábado 6 de junio en Plaza de Lima, mientras que la misa central del domingo 7 en Plaza de Cibeles podría reunir a más de un millón de asistentes.

Los Reyes se reunieron con el papa León XIV en el Vaticano: dialogaron sobre el viaje a España y el compromiso por la paz. Foto: EFE

Para alojar a peregrinos y voluntarios, la Comunidad de Madrid pondrá a disposición unos 80 colegios e institutos públicos, además de dos polideportivos en distintos municipios de la región. También se utilizarán espacios emblemáticos como el Movistar Arena y un pabellón de Ifema para encuentros oficiales y actividades vinculadas a la visita.

El operativo sanitario contará con un refuerzo especial del Summa 112 y más de 40 mandos sanitarios adicionales. A esto se sumará un plan especial de abastecimiento de agua potable con decenas de puntos de hidratación distribuidos en Plaza de Lima, Paseo de la Castellana y Plaza de Cibeles.

En paralelo, Madrid impulsará una programación cultural especial bajo el lema “No la debemos dormir”, con actividades nocturnas gratuitas, música electrónica y propuestas dirigidas principalmente a jóvenes peregrinos durante la madrugada del 7 de junio.