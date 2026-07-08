Este nuevo modelo de SEAT es uno de los más vendidos: destaca por su diseño renovado y avanzada tecnología.

El SEAT Ibiza volvió a consolidarse como uno de los referentes del mercado español tras convertirse en el coche de gasolina más vendido durante junio de 2026. Según los datos publicados por Motor.es, durante junio el modelo alcanzó las 3404 ventas, manteniéndose en lo más alto del ranking pese al descenso generalizado de las ventas de vehículos con este tipo de motorización.

En este contexto, el SEAT Ibiza logró liderar la categoría gracias a una propuesta que combina un diseño renovado, un amplio equipamiento tecnológico y unas prestaciones orientadas tanto al uso urbano como a los desplazamientos por carretera. Puede adquirirse desde 100 euros al mes, mediante una financiación de 48 cuotas, con una entrada de 4740,66 euros y una cuota final de 11.020,85 euros.

Un motor de gasolina con prestaciones para el día a día

El nuevo SEAT Ibiza está disponible con el motor Gasolina 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG, una motorización que combina rendimiento y dinamismo para la conducción diaria. Esta versión alcanza una velocidad máxima de 220 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos, ofreciendo un equilibrio entre prestaciones y confort tanto en ciudad como en carretera. Asimismo, cuenta con una calificación de cinco estrellas Euro NCAP, reflejando su enfoque en seguridad.

La marca destaca que el modelo mantiene un equilibrio entre rendimiento y confort, incorporando además faros Full LED, un interior renovado y múltiples asistentes tecnológicos para mejorar la experiencia de conducción.

Este nuevo modelo de SEAT es uno de los más vendidos: destaca por su diseño renovado y avanzada tecnología. Seat.es

Diseño renovado: las principales características del SEAT Ibiza

El nuevo SEAT Ibiza presenta una actualización estética tanto en el exterior como en el habitáculo.

Exterior

Nuevo parachoques delantero con un diseño más expresivo y deportivo.

Faros Full LED más estilizados para mejorar la iluminación.

Parrilla frontal con líneas geométricas y aspecto renovado.

Tomas de aire delanteras de mayor tamaño.

Techo solar panorámico disponible.

Nueve colores de carrocería, entre ellos Rojo Liminal, Azul Oniric, Amarillo Hypnotic, Gris Graphene, Gris Magnetic, Negro Midnight, Blanco Glacial, Blanco Candy y Azul Fiord.

Llantas de aleación disponibles desde 15 hasta 18 pulgadas en diferentes acabados.

Interior

Salpicadero completamente renovado.

Nuevos colores para los aireadores.

Paneles textiles actualizados en las puertas.

Asientos tipo bucket en las versiones FR.

Tapicerías con nuevos diseños y acabados según la versión.

Equipamiento opcional con techo solar y diferentes accesorios para mejorar la funcionalidad del vehículo.

Este nuevo modelo de SEAT es uno de los más vendidos: destaca por su diseño renovado y avanzada tecnología. Seat.es

Tecnología y conectividad: el equipamiento más destacado

El SEAT Ibiza incorpora un amplio conjunto de tecnologías enfocadas en la conectividad, el confort y la seguridad.

Conectividad

Sistema SEAT CONNECT con acceso remoto e integración con smartphone.

Connectivity Box de 15 W con carga inalámbrica y refrigeración para teléfonos móviles.

Sistema de sonido personalizable con seis altavoces prémium, subwoofer y amplificador de 300 W.

Asistencia a la conducción

Drive Profile con cuatro modos de conducción: Normal, Sport, Eco e Individual.

Control de crucero adaptativo predictivo.

Detector de ángulo muerto.

Asistente de luz de carretera.

Cámara de visión trasera.

Sensor de aparcamiento delantero.

Sistema de apertura sin llave KESSY.

Sistema de alarma antirrobo.

Equipamiento adicional