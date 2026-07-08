El Samsung Galaxy A17 está en descuento: este novedoso smartphone se consigue en El Corte Inglés por menos de 260 euros.

El Samsung Galaxy A17 se encuentra con descuento en El Corte Inglés. La promoción convierte a este smartphone en una de las opciones más atractivas dentro de la gama media para quienes buscan una gran pantalla, conectividad 5G y una amplia capacidad de almacenamiento.

El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, un procesador Samsung Exynos 1330 de ocho núcleos y una batería de 5000 mAh. Además, llega con Android 15, 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjeta microSD.

Samsung Galaxy A17: así es el smartphone con pantalla AMOLED y batería de 5000 mAh

El Galaxy A17 es un teléfono móvil libre diseñado para ofrecer un rendimiento equilibrado tanto en el uso diario como en tareas de entretenimiento. Está equipado con el procesador Samsung Exynos 1330 de ocho núcleos y funciona con Android 15 junto a la interfaz One UI 7.

Su pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas ofrece una resolución de 2340 x 1080 píxeles y una frecuencia de actualización de 90 Hz, lo que proporciona una experiencia fluida al navegar, ver vídeos o jugar.

En el apartado fotográfico incorpora una cámara frontal de 13 megapíxeles y un sistema de triple cámara trasera compuesto por un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 5 MP y un sensor macro de 2 MP. Además, integra una batería de 5000 mAh compatible con carga rápida de 25 W, conectividad 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 y NFC.

El Samsung Galaxy A17 está en descuento: este novedoso smartphone se consigue en El Corte Inglés por menos de 260 euros. El Corte Inglés

Samsung Galaxy A17: características principales del móvil en oferta

Pantalla y diseño

Pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas.

Resolución de 2340 x 1080 píxeles.

Frecuencia de actualización de 90 Hz.

Peso de 190 gramos.

Dimensiones de 164,4 x 77,9 x 7,5 mm.

Disponible en color negro, azul y gris.

Rendimiento y almacenamiento

Procesador Samsung Exynos 1330 Octa-Core.

Sistema operativo Android 15.

Interfaz One UI 7.

8 GB de memoria RAM.

256 GB de almacenamiento interno.

Compatible con tarjetas microSD.

Cámaras

Cámara principal de 50 MP.

Cámara gran angular de 5 MP.

Cámara macro de 2 MP.

Cámara frontal de 13 MP.

Conectividad y batería

Conectividad 5G.

Wi-Fi 5.

Bluetooth 5.3.

NFC.

Batería de 5.000 mAh.

Carga rápida de 25 W.

Funciones adicionales

Certificación IP54.

Seguridad Samsung Knox.

Lector de huellas dactilares.

Reconocimiento facial.

Tecnología Dolby Atmos.

Cable USB-C a USB-C incluido.

Garantía de tres años.

El Samsung Galaxy A17 está en descuento: este novedoso smartphone se consigue en El Corte Inglés por menos de 260 euros. El Corte Inglés

Precio del Samsung Galaxy A17 en El Corte Inglés y cómo comprarlo

El Samsung Galaxy A17 5G de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 259,90 euros en España, frente a su precio habitual de 329 euros, lo que supone un descuento del 21%.

El smartphone puede adquirirse a través de la tienda online de El Corte Inglés o en sus establecimientos. La cadena ofrece envío gratuito a domicilio. Además, cuenta con opciones gratuitas de recogida en centros Supercor, oficinas de Correos y puntos Celeritas. También dispone de entrega rápida a partir de dos horas, según disponibilidad.