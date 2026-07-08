Adiós a la jornada laboral de 8 horas: eliminan el límite establecido y te obligarán a trabajar más tiempo en este país

La jornada laboral de ocho horas diarias, uno de los pilares del mercado de trabajo moderno, podría dejar de ser el principal límite legal en Alemania. El Gobierno alemán impulsa una reforma que reemplazaría ese criterio por un máximo de horas semanales, con el objetivo de ofrecer una mayor flexibilidad tanto a empresas como a trabajadores.

La iniciativa, que prevé llegar al Bundestag durante 2026, no plantea aumentar el número total de horas trabajadas, sino permitir que cada empleado distribuya su jornada de forma diferente a lo largo de la semana. La propuesta ya abrió un intenso debate entre el Ejecutivo, los sindicatos y especialistas en derecho laboral.

¿En qué consiste la reforma laboral que impulsa Alemania?

La modificación propone sustituir el límite legal de ocho horas diarias por un máximo de 48 horas semanales. Con este sistema, dejaría de importar cuántas horas se trabajan en un día concreto, siempre que el total semanal no supere el techo establecido por la legislación.

¿En qué consiste la reforma laboral que impulsa Alemania?

En la práctica, un trabajador podría realizar jornadas más extensas durante algunos días y compensarlas con menos horas o incluso con días libres en el resto de la semana. El Gobierno sostiene que este modelo facilitaría la conciliación familiar y permitiría adaptar mejor la actividad empresarial a los momentos de mayor demanda.

Actualmente, la legislación alemana permite jornadas de hasta diez horas en casos excepcionales, siempre que el promedio de los últimos seis meses no supere las ocho horas diarias.

Además, la norma exige un descanso mínimo de 11 horas entre jornadas y pausas obligatorias cuando el tiempo de trabajo supera determinados límites. Estos mecanismos también forman parte del debate sobre la reforma.

¿Por qué genera preocupación entre sindicatos y expertos?

El proyecto también incorpora la obligación de registrar electrónicamente la jornada laboral. Esta medida responde tanto a la normativa europea como a la intención del Gobierno de evitar posibles abusos en sectores con menor representación sindical, donde la flexibilidad podría traducirse en jornadas excesivas.

¿Por qué genera preocupación entre sindicatos y expertos?

Sin embargo, la Confederación Sindical Alemana (DGB) rechaza la iniciativa. La organización sostiene que eliminar el límite diario debilitaría una protección histórica para los trabajadores y permitiría extender las jornadas sin una barrera legal efectiva, especialmente en empleos con menor capacidad de negociación colectiva.

Los especialistas en derecho laboral también advierten sobre los riesgos potenciales. Algunos cálculos elaborados por la Fundación Hans Böckler señalan que, bajo el escenario más extremo permitido por la normativa europea y sin un límite diario específico, podrían alcanzarse semanas laborales de hasta 73,5 horas.

Aunque se trata de un supuesto teórico, los expertos recuerdan que las jornadas prolongadas se asocian con un mayor riesgo de fatiga, errores y una reducción de la productividad a largo plazo.