Ley de nietos | Feijóo denuncia que Sánchez esconde objetivos electorales: “Siempre hay una intención detrás, un interés, una búsqueda del beneficio propio”

La ley de nietos volvió a situarse en el centro del debate político después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusara al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar cambios relacionados con la nacionalidad española y la regularización de inmigrantes con fines que, a su juicio, no son transparentes.

Durante un acto celebrado en Castellón, Feijóo sostuvo que detrás de estos procesos existe una estrategia política y cuestionó la capacidad del Estado para asumir el impacto que, según sus cálculos, tendrían ambas iniciativas sobre la vivienda, la sanidad y el resto de los servicios públicos.

Las declaraciones provocaron una rápida respuesta del PSOE, que rechazó esas afirmaciones y defendió tanto el funcionamiento de la ley de nietos como las garantías del procedimiento para obtener la nacionalidad española.

Ley de nietos | Feijóo denuncia que Sánchez esconde objetivos electorales: “Siempre hay una intención detrás, un interés, una búsqueda del beneficio propio”

Feijóo vincula la ley de nietos con una supuesta “ingeniería social”

En la clausura del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, Feijóo aseguró que el Ejecutivo está promoviendo una transformación social sin planificación suficiente.

"Yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes“, afirmó el presidente del PP al referirse conjuntamente a la ley de nietos y a la regularización de inmigrantes.

El líder popular sostuvo además que España no dispone de la capacidad necesaria para absorber el crecimiento demográfico que, según dijo, podrían generar ambos procesos. En ese sentido añadió que el Gobierno no ha preparado “el parque de viviendas necesario”, ni tampoco la sanidad ni los servicios públicos para hacer frente a esa situación.

Feijóo también reclamó mayor transparencia sobre la ejecución de estos procedimientos y preguntó: "¿Es tanto pedir que se haga con limpieza, con independencia, con garantías y sin arbitrariedad?“.

Durante el mismo discurso cargó contra el Ejecutivo y aseguró que “siempre hay una intención detrás, siempre hay un interés, siempre hay una búsqueda del beneficio propio”. Además concluyó con un duro mensaje dirigido al Gobierno: "Quiten sus sucias manos de nuestro dinero ya paren ya de robar“.

Qué establece la ley de nietos y cuántas personas solicitaron la nacionalidad española

La denominada ley de nietos fue aprobada en 2022 dentro de la legislación sobre memoria democrática y permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de personas exiliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

También contempla a hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio antes de la Constitución de 1978 y a hijos mayores de edad de quienes obtuvieron previamente la nacionalidad mediante la ley de memoria histórica de 2007.

Según los datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática correspondientes al 31 de marzo de 2026, 2,4 millones de hijos y nietos de exiliados solicitaron la nacionalidad española mediante este procedimiento.

De ese total, 544.722 expedientes fueron aprobados y 306.000 personas ya están inscritas como españolas. Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes finalizó en octubre de 2025 tras una prórroga, la tramitación administrativa de los expedientes continúa.

La ley de nietos no es exclusiva de España: qué ocurre en otros países europeos

La ley de nietos española tiene mecanismos comparables en distintos países europeos que también aprobaron procedimientos para reconocer la nacionalidad a descendientes de personas perseguidas o emigradas.

Alemania permite recuperar la ciudadanía a víctimas del régimen nazi y a sus descendientes mediante sucesivas reformas aprobadas entre 2020 y 2021. Austria, por su parte, habilitó desde 2020 un procedimiento simplificado para hijos, nietos y bisnietos de quienes huyeron del nazismo.

Portugal reconoce la nacionalidad a hijos y nietos de portugueses nacidos en el extranjero y, desde mayo de 2026, amplió la posibilidad incluso a bisnietos en determinados supuestos. Italia modificó su legislación en 2025 para limitar el acceso automático únicamente a hijos y nietos de ciudadanos nacidos en el país, mientras que el Reino Unido, Hungría y Bélgica mantienen mecanismos específicos para determinados casos relacionados con la ascendencia o con situaciones consideradas de reparación histórica.

El PSOE responde a Feijóo y rechaza sus acusaciones sobre la ley de nietos

Las declaraciones de Feijóo fueron contestadas por la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien pidió al líder del PP que deje de "mentir e inculcar miedo" con la ley de nietos.

Mínguez defendió que todos los expedientes se tramitan con las garantías previstas y recordó que detrás de esos procedimientos trabajan funcionarios del Estado y consulados españoles.

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Durante una entrevista afirmó además: "El que dice que 2 más 2 son 22, por mucho que le den cifras, no lo va a entender“. También acusó a Feijóo de poner “en cuestión” el sistema electoral español y consideró que está haciendo el “ridículo” con sus declaraciones sobre la nacionalidad española y el crecimiento de la población.

Con este intercambio, la ley de nietos vuelve a convertirse en uno de los principales focos de confrontación política, al combinar el debate sobre la nacionalidad española, la memoria democrática y la política migratoria en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y la oposición.