Feijóo insiste en que impedir la moción para pedir elecciones es la “degradación máxima del sanchismo”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este sábado que la decisión de la Mesa del Congreso de no admitir a trámite una moción para instar al presidente del Gobierno a convocar elecciones representa “la degradación máxima del sanchismo”.

Durante un encuentro de la junta directiva provincial del partido celebrado en Sueca (Valencia), y acompañado por el presidente de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ante más de un millar de militantes, Feijóo sostuvo que la ciudadanía no puede expresarse en las urnas y que tampoco se permite a los diputados hacerlo en el Congreso: “No nos dejan votar en urna y tampoco a los diputados en el Congreso”.

Las acusaciones de Feijóo contra Sánchez

El líder popular cargó duramente contra Pedro Sánchez, al considerar que ahora teme al poder legislativo, después de haber mostrado anteriormente, según él, recelo hacia el poder judicial. En ese contexto, añadió: “Allá él; atacar a los jueces y amordazar a los diputados es impropio de un gobierno democrático”.

Durante la primera parte de su intervención, Feijóo centró sus críticas en el jefe del Ejecutivo, a quien describió como un dirigente “asediado por todas partes” debido a las sospechas de corrupción. Según indicó, se trata del presidente del Gobierno que ha estado más cercado por este tipo de situaciones “en 48 años de democracia”.

Referencias a casos de corrupción

Al abordar la que calificó como “desfachatez” de la corrupción, puso el foco en el caso Zapatero y se dirigió directamente al expresidente del Gobierno para reprocharle que “meter a tus hijas y tu secretaria en lo que haces tú es imperdonable”.

Asimismo, cuestionó las explicaciones ofrecidas desde el entorno del expresidente respecto a la presunta prescripción de un delito relacionado con la declaración de unas joyas. Sobre ello, señaló: “Ahora dicen que era un regalo del año 2007 de un jefe de Estado ya fallecido”.

Feijóo también hizo referencia a las supuestas “cloacas” del PSOE, asegurando que su máximo responsable es “pe punto ese punto” (P.S.). A su juicio, esas siglas “son de Pedro Sánchez, ¿de quién van a ser? ”. Además, sostuvo que el presidente debería dimitir tanto si desconocía los hechos, “por incompetente”, como si los conocía, “por corrupto”.

Feijóo insiste en que impedir la moción para pedir elecciones es la “degradación máxima del sanchismo” EFE

Gestión del Gobierno y falta de presupuestos

El dirigente del PP aseguró igualmente que Sánchez no está siendo capaz de gobernar con eficacia. Como argumento, recordó que la legislatura acumula tres años sin nuevos presupuestos generales, los cuales no solo no han sido aprobados, sino que ni siquiera han llegado a presentarse. Por este motivo, consideró que “no debería presentarse a las elecciones”.

En relación con la actividad del Ejecutivo, Feijóo denunció una situación de “parálisis” que, a su entender, está teniendo consecuencias directas sobre los servicios públicos. Entre los ejemplos citados mencionó el siniestro de Adamuz, el apagón eléctrico, los fallos en las pulseras de protección contra la violencia de género y la huelga de médicos.

Compromisos de cara al futuro

Tras exponer sus críticas al Gobierno, Feijóo defendió la necesidad de explicar a la ciudadanía la situación política actual y advirtió que, de no hacerlo, serían “un socio más, un cómplice más”.

En la segunda parte de su discurso, presentó los principales compromisos de su proyecto político, estructurados en cuatro ámbitos: “Con la decencia, el buen gobierno, los servicios públicos y la igualdad de los españoles”.

Defensa de su gestión y promesas de gobierno

Al referirse a la decencia en la gestión pública, recordó su etapa al frente de la Xunta de Galicia y aseguró que durante su mandato no hubo “ni un euro bajo sospecha” y que ninguno de los integrantes de su gobierno tuvo algún “problema”.

Para concluir, garantizó que, pese a no considerarse una persona perfecta, ofrecerá a España un Ejecutivo íntegro: “Os lo garantizo, no soy perfecto, pero le daré a España un Gobierno decente”.

También se comprometió a no impulsar “negociaciones bilaterales” con las comunidades autónomas en materia de financiación y a no dejar desatendida a ninguna región, como considera que ocurrió con la Comunitat Valenciana tras la dana.