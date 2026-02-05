Este jueves, el presidente Pedro Sánchez ha enfatizado su objetivo de proteger a los jóvenes del “universo tóxico e impune” de las redes sociales y ha asegurado que la democracia “no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas”. “No nos van a quebrar”, ha afirmado Sánchez durante su intervención en la clausura del Congreso Nacional de Industria, que se ha celebrado en Bilbao. Allí, el presidente ha respaldado la decisión del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Junto a esta medida radical se aplicarán otras intervenciones para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes. Sánchez ha aludido también, sin nombrarlo, al consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, Pável Dúrov, quien difundió ayer un mensaje a todos los usuarios españoles a través del canal oficial de la aplicación en el que mostraba su desacuerdo con esta decisión del Gobierno de España. “¿Queremos una tecnología que convierta la privacidad en mercancía, que un tecnoligarca pueda meterse en los móviles de los ciudadanos para decirles mentiras? La respuesta es clara: no, y no nos van a quebrar. La democracia no va a ser doblegada por esos tecnoligarcas", ha enfatizado el presidente. Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha advertido este jueves de que “ninguna empresa, tampoco los oligarcas tecnológicos rusos, están por encima de las normas y de la soberanía de los pueblos”. Morant ha hecho estas manifestaciones a los periodistas en Gandia (Valencia) en respuesta al mensaje enviado por el fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrov, a todos los usuarios españoles a través del canal oficial de la aplicación Telegram, en el que ha mostrado su desacuerdo con el reciente anuncio de Sánchez. “Lo que es absolutamente inadmisible es que algunos oligarcas tecnológicos consideren que están por encima del bien y del mal, de las leyes y de la soberanía de un pueblo”, ha advertido. Morant ha recordado el Gobierno de España y su presidente “representan a la sociedad española” y “puede impulsar leyes y normas que obliguen a las tecnológicas a preservar y proteger a la ciudadanía, y que ninguna empresa, tampoco los oligarcas tecnológicos rusos, están por encima de las normas y de la soberanía de los pueblos”. Con información de: EFE