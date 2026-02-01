Es oficial | Pedro Sánchez promete aumentar las pensiones “con o sin el PP”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió este domingo en un acto electoral en Teruel que las pensiones “se van a revalorizar sí o sí, con o sin el PP”, y aseguró que ese compromiso se cumplirá como, dijo, ocurrió en los últimos siete años.

En ese sentido, el líder del PSOE ha realizado estas declaraciones en un mitin de campaña para las elecciones de Aragón, acompañado por la candidata socialista, Pilar Alegría, comunicó EFE.

Compromiso con las pensiones y críticas al PP

Sánchez reiteró su mensaje a los jubilados y recordó el revés sufrido la semana pasada en el Congreso, cuando PP, Vox y Junts votaron en contra de la convalidación del decreto que incluía la subida de las pensiones. Según explicó, el PP justificó su rechazo por la presencia de otras medidas en el texto, como el ingreso mínimo vital, el bono social eléctrico o el anticipo de ayudas a los ayuntamientos afectados por la dana de Valencia .

El presidente contrapuso esta postura con el apoyo del PP a un aumento del gasto en defensa del 5% del PIB y recordó que durante el Gobierno de Mariano Rajoy las pensiones solo se actualizaron un 0,25% cuando el IPC estaba en ese nivel.

Además, ha advertido que votar al PP en Aragón es “meter a Vox en el Gobierno” y criticó que, allí donde gobiernan los populares, “han privatizado, han recortado y no han fortalecido el estado del bienestar”.

Sánchez asegura que el Gobierno va a revalorizar las pensiones "con o sin el PP". (Fuente: archivo).

Datos económicos y defensa de las políticas sociales

El jefe del Ejecutivo reivindicó los avances sociales y económicos logrados por su Gobierno y destacó que España atraviesa “uno de sus mejores momentos económicos de los últimos años”, con la creación de 605.000 nuevos empleos en 2025. También subrayó que la tasa de desempleo bajó por primera vez en diecisiete años del 10%, un hito que, recordó, solo se alcanzó en tres ocasiones en los últimos 45 años.

Además, ha defendido la necesidad de intervenir el mercado del alquiler y declarar zonas tensionadas en aquellos barrios y ciudades donde los precios suben por el impacto del turismo.

Sánchez ha defendido la necesidad de intervenir el mercado del alquiler (foto: archivo).

Aragón, Vox y la política migratoria

En el tramo final de su intervención, Sánchez pidió un Gobierno en Aragón que colabore con el Ejecutivo central para frenar al PP y a Vox, a los que calificó como “lo mismo”.

Como ejemplo de la influencia de Vox, mencionó la oposición del PP a la regularización de inmigrantes, una medida similar a la que aprobó en su día el expresidente José María Aznar.