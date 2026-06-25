El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó este jueves como un hecho determinante que el Congreso de los Diputados haya solicitado, por mayoría absoluta, la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este sentido, instó al jefe del Ejecutivo a atender la voluntad expresada por la Cámara.

Según Feijóo, si Sánchez decide ignorar esta petición, España pasará a tener un presidente que permanece en el poder pese a la oposición mayoritaria del Parlamento .

“Estamos ante una decisión muy seria después de un debate sobre la corrupción que asedia personalmente al presidente, también a su Gobierno y a su partido”, ha advertido Feijóo. No obstante, precisó que, a pesar de la gravedad de la situación, todavía no considera oportuno presentar una moción de censura.

La moción aprobada por el Congreso contra el presidente de España

Durante el pleno, el Congreso aprobó una moción impulsada por el PP y respaldada por Junts y Vox. El texto insta al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y a asumir responsabilidades políticas mediante su dimisión por los casos de corrupción relacionados con su entorno.

Feijóo subrayó que cualquier primer ministro europeo comprometido con los principios democráticos debería respetar la decisión de su Parlamento. A su juicio, si Sánchez opta por desoírla, se establecería un precedente preocupante tanto para la democracia española como para la europea.

Alberto Núñez Feijóo presiona a Pedro Sánchez a renunciar por la mayoría absoluta del Congreso EFE

La postura de Junts y una posible moción de censura

Consultado sobre si esta votación podría acercar posiciones entre el PP y Junts de cara a una eventual moción de censura, Feijóo pidió a la formación catalana mantener “la coherencia de esta votación”.

Asimismo, aseguró que actuará “en el momento que considere oportuno, no antes ni después”, siempre pensando en el interés general de los españoles y no en los intereses particulares del presidente del Gobierno.

El dirigente popular afirmó que será necesario esperar para comprobar “qué es lo que da de sí” la aprobación de esta moción, una iniciativa que, según señaló, se toma “muy en serio”. También definió la votación como “determinante” y aseguró que tendrá un lugar destacado en la historia del parlamentarismo español.

Críticas al PSOE tras la sesión

Por último, Feijóo criticó la reacción de los diputados socialistas al término de la votación. A su juicio, los aplausos de la bancada del PSOE reflejan el “nivel de deterioro” de la democracia española, así como de instituciones como el Congreso de los Diputados.

Además, consideró que evidencian una actitud de “indisciplina” del poder ejecutivo respecto al poder legislativo. El líder del PP concluyó acusando a Pedro Sánchez de haberse burlado de la Cámara y de la Constitución, afirmando que comenzó a “aplaudirse” con “una enorme soberbia”. Fuente: EFE.