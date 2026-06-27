Alberto Núñez Feijóo acusó al gobierno de Pedro Sánchez de “caudillismo” y espera que Cataluña sea “la llave” para un cambio de presidencia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó este sábado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de actuar con “caudillismo” al continuar gobernando “contra el Congreso”. Además, expresó su confianza en que Cataluña pueda convertirse en “la llave” que permita poner fin a la etapa de Sánchez en La Moncloa tras las próximas elecciones.

Durante la clausura del XVI Congreso del PP de Cataluña, celebrado en Barcelona, donde Alejandro Fernández fue reelegido al frente de la formación en la comunidad, Feijóo hizo referencia a la reciente moción aprobada en el Congreso de los Diputados.

Esta iniciativa, respaldada por Junts y Vox, instaba al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza y a asumir responsabilidades políticas mediante su dimisión por los casos de corrupción que afectan a su entorno.

Las críticas de Feijóo hacia el Gobierno de Sánchez

El líder popular censuró la reacción de Sánchez ante esta moción, asegurando que su respuesta fue “reírse” y “seguir gobernando contra la voluntad expresa de la Cámara”. A su entender, esta actitud evidencia que “le resbala lo que digan los representantes del pueblo”.

En este contexto, Feijóo afirmó que este comportamiento “Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años”. Asimismo, criticó al comité federal del PSOE por mantener su respaldo al presidente pese a las investigaciones judiciales que afectan a dirigentes socialistas. En ese sentido, señaló: “Vaya izquierda, esta, que ahora traga con la corrupción, qué vergüenza”.

Mensaje a Junts y defensa de una alternativa política

El dirigente popular también dirigió un mensaje implícito a Junts, partido que apoyó la moción impulsada por el PP pero que todavía no ha respaldado una eventual moción de censura contra Sánchez.

Feijóo reconoció el paso dado por la formación catalana al sumarse a la mayoría parlamentaria que reclamó elecciones, aunque añadió: “Yo reconozco que un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría. Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable”.

BARCELONA, 27/06/2026.- El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo (i), celebra junto a Alejandro Fernández (d) que ha sido reelegido este sábado como presidente del PP de Cataluña con el 97,51 % de los votos, en un proceso en el que no se postuló ningún candidato alternativo. EFE/ Quique Garcia Fuente: EFE Quique Garcia

A pesar de ello, defendió que la transformación que, a su juicio, necesita España podrá llevarse a cabo independientemente del apoyo de quienes actualmente podrían facilitar una alternativa de gobierno.

Según explicó, la “reconstrucción política, económica y social” del país será posible “con o sin los votos que hoy podrían ponerse a disposición de la alternativa y que garantizarían la decencia de las elecciones” .

Cataluña como pieza clave para el cambio

A lo largo de su intervención, Feijóo incidió en la importancia de fortalecer la presencia del PP en Cataluña como elemento fundamental para impulsar un relevo en el Gobierno central.

En este sentido, sostuvo que dicho cambio “no se puede hacer sin Cataluña, y mucho menos contra Cataluña”. Además, garantizó que no tratará “nunca a los catalanes como moneda de cambio” y que no confundirá los problemas reales de la ciudadanía con “problemas ficticios”.

Tras recordar la evolución electoral del PPC, que pasó de obtener tres escaños en el Parlament en 2021 a lograr quince diputados en las elecciones catalanas de 2024, Feijóo manifestó su deseo de que “Cataluña sea la llave que saque a Pedro Sánchez de la Moncloa”.

Objetivo: aumentar la representación del PP en Cataluña

El presidente del PP animó a la organización catalana a seguir creciendo electoralmente y a no conformarse con los seis diputados obtenidos en Cataluña durante las elecciones generales de 2023.

Asimismo, recordó que el mejor resultado histórico de su formación en unos comicios generales en esta comunidad fue de doce escaños, una cifra que, según aseguró, permitiría ahora garantizar “el cambio” político en España.

Bajo esta premisa, defendió que Cataluña debe “volver a ser decisiva para el futuro de España”. También apeló a la necesidad de “pasar página”, aunque sin ignorar la experiencia reciente ni las enseñanzas extraídas de ella.

En sus palabras, se trata de avanzar sin “olvidar lo que hemos vivido, ni lo que ha sufrido el pueblo de Cataluña, ni la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetir -ha dicho-”.

Llamamiento a la unidad dentro del PPC

Consciente de las discrepancias internas que han marcado la vida del Partido Popular de Cataluña en los últimos años, especialmente por los desencuentros entre Alejandro Fernández y la dirección nacional del partido en Madrid, Feijóo subrayó la importancia de la cohesión interna.

Según sostuvo, “solo con unidad interna sin fisuras se ganan las elecciones”. Por ello, celebró el clima de entendimiento alcanzado durante este congreso y aprovechó para enviar un mensaje a los dirigentes de la formación: “Cualquier responsable del partido debe saber que no es nadie sin su partido”.