ADAMUZ (CÓRDOBA), 21/01/2026.- Una grúa trabaja en el vagón 8 del tren Iryo, el último vagón que chocó al descarrilar contra el Alvia que se dirigía a Huelva. El vagón ha sido trasladado por grandes camiones a una finca aledaña a las vías donde se está revisando por empleados de Iryo y se están retirando las pertenencias de los ocupantes que aún quedan en el interior, este miércoles en Adamuz (Córdoba).-EFE/ David Arjona

El accidente de Adamuz volvió a situar en primer plano el debate sobre la seguridad ferroviaria en España, mientras avanzan las investigaciones técnicas para determinar qué ocurrió en los instantes previos al descarrilamiento del tren Iryo. Tras las primeras 24 horas, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) difundió una nueva nota para ampliar y actualizar la información disponible.

Según los datos recopilados por EFE en las horas posteriores al suceso, el descarrilamiento obligó a activar un amplio operativo de emergencias y a desplegar a técnicos especializados en la zona. Desde entonces, la prioridad ha sido preservar pruebas clave y reconstruir con precisión la secuencia de hechos que derivó en el accidente de Adamuz.

En paralelo al avance de la investigación técnica, la tragedia abrió un fuerte cruce político. El Partido Popular exigió explicaciones inmediatas al Gobierno y reclamó responsabilidades por el estado de la red ferroviaria, mientras que desde el PSOE acusaron a la oposición de intentar sacar rédito político del suceso y defendieron la actuación institucional tras el accidente.

Las últimas actuaciones de la CIAF en el lugar del accidente de Adamuz

Durante el 20 de enero, el equipo investigador volvió a inspeccionar el punto donde se inició el descarrilamiento del tren Iryo. Allí se realizó “una recopilación gráfica de la zona de rotura del carril, correspondiente a una soldadura entre dos cupones de carril”, un elemento que se convirtió en una de las claves del accidente de Adamuz.

La CIAF precisó que se definieron las muestras de carril que debían ser analizadas en laboratorio, incluyendo “partes correspondientes a la zona de la rotura, tanto a un lado como a otro de ésta”, además de “un fragmento de unos 40 cm desprendido de la zona de rotura” y muestras de zonas no afectadas.

Estas extracciones se realizaron “bajo la supervisión de la policía judicial y el personal de la CIAF” y quedaron “puestas bajo custodia de la CIAF”. En paralelo, también se procedió a la retirada de los registradores embarcados del tren Iryo y del tren Alvia, en colaboración con la policía judicial.

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vagón del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/ J.J.Guillén Fuente: EFE J.J.Guillen

Qué revelan las primeras pruebas sobre el descarrilamiento del tren Iryo

Uno de los primeros hallazgos de la investigación del accidente de Adamuz fue la detección de muescas en las ruedas del tren Iryo. Según la CIAF, “durante la inspección del tren Iryo se han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5”.

El informe técnico señala que “las muescas tienen un patrón uniforme en los coches 2, 3 y 4 y son compatibles con un impacto en la cabeza del carril”. Además, la comparación visual entre las muescas y la sección de carril roto “arrojan resultados presumiblemente coincidentes”.

Para explicar este fenómeno, la CIAF plantea como hipótesis de trabajo que “al estar interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría inicialmente el peso total de la rueda”, lo que habría generado un escalón capaz de golpear la llanta de la rueda a alta velocidad.

La hipótesis de una fractura previa del carril en el accidente de Adamuz

Un dato relevante de la investigación es que las muescas solo aparecen en determinados ejes. El organismo explica que “el hecho de que las muescas estén presentes solo en las ruedas de los ejes impares de la composición es compatible con el hecho de que la primera rueda de cada bogie recibiese el impacto de la cabeza del carril fracturado”.

En el caso del coche 5, las marcas presentan un patrón distinto. La CIAF indica que estas muescas “son compatibles con un impacto contra la cabeza de carril en una posición de no continuidad con la zona previa a la fractura” y añade que el carril “se estuviese volcando hacia el exterior” durante el paso de ese coche.

Además, se detectaron muescas similares en ruedas de otros trenes que circularon antes por la zona. De acuerdo con la información disponible, “se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento”.

Próximos pasos de la investigación del accidente ferroviario

La CIAF subrayó que las hipótesis actuales son provisionales y que deberán ser verificadas. Como siguiente etapa, se procederá “al envío de las muestras de carril a un laboratorio metalográfico con el objetivo de determinar las posibles causas de la rotura”.

En paralelo, “en las próximas semanas se procederá asimismo a la descarga y análisis de los registradores de los trenes implicados en el suceso”, un paso clave para reconstruir velocidades, frenadas y otros parámetros técnicos del accidente de Adamuz.

El organismo remarcó que “las únicas conclusiones válidas serán las incluidas en el informe final” y recordó que la investigación técnica tiene como único objetivo “contribuir a la mejora de la seguridad, previniendo futuros accidentes o mitigando sus consecuencias”.

El PP exige explicaciones al Gobierno tras el accidente de Adamuz

El Partido Popular elevó el tono político tras el accidente de Adamuz y reclamó explicaciones inmediatas al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente Pedro Sánchez de haber “desaparecido” mientras crecen las dudas sobre la seguridad ferroviaria y le instó a “dar la cara y asumir los errores de principio a fin”.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Feijóo sostuvo que “el duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país”. Según el dirigente popular, el estado de las vías “es reflejo del estado de la nación” y el deterioro del sistema ferroviario responde a “una secuencia” y no a hechos aislados.

El líder del PP afirmó que los maquinistas habían realizado “reiteradas advertencias” en los últimos meses y remarcó que los accidentes de Adamuz y Gelida “no son hechos aislados” sino “un síntoma general de que los servicios públicos esenciales no están funcionando”.

Además, reclamó la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso y advirtió que, de no producirse, el PP impulsará un pleno extraordinario en el Senado.

El PSOE acusa al PP de intentar sacar rédito político de la tragedia de Adamuz

Desde el PSOE, la respuesta fue contundente. El PSOE de Andalucía calificó de “ruin” la actitud del PP y de Vox por, a su juicio, intentar sacar “rédito político y económico” del accidente ferroviario de Adamuz, que dejó 45 víctimas mortales.

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, denunció una “competencia atroz por ver quién dice la barbaridad más grande en el momento menos adecuado”.

Moyano acusó a “portavoces nacionales del PP” de “esparcir bulos” sobre lo ocurrido tras el descarrilamiento y posterior choque de trenes.

Frente a ello, defendió que es obligación de las administraciones, lideradas por el Gobierno de España, “aportar luz sobre lo ocurrido” y subrayó que los socialistas han actuado “desde la lealtad y la responsabilidad, que era necesaria y la merecían las víctimas y sus allegados”.

ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Vista del tren Iryo que descarriló ayer e impactó contra un Alvia, dejando al menos 39 víctimas mortales. El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha advertido este lunes de que las razones del accidente ferroviario tardarán días en conocerse, aunque ha alejado la posibilidad de que se haya debido a un exceso de velocidad o un fallo humano. EFE/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Fuente: CEDIDA -

El dirigente socialista insistió en que la petición de comparecencias, como la del consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, en el Parlamento andaluz, busca únicamente “saber los pormenores de la actuación que ha tenido la Junta en el marco de sus competencias” y está “alejada de cualquier confrontación y de ánimo partidista”.