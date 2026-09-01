Poner una hoja de laurel en la funda del móvil: para qué sirve y por qué se ha vuelto viral.

Guardar una hoja de laurel entre el teléfono y la funda se ha convertido en una tendencia que se ha multiplicado en los últimos meses en redes sociales, sobre todo en TikTok e Instagram. En la parte trasera del móvil, donde muchos suelen llevar el DNI o una foto, ahora aparece también esta hoja.

Quienes la practican aseguran que funciona como una especie de amuleto que atrae la prosperidad, abre oportunidades y actúa como recordatorio de las metas personales y profesionales. En este caso se trata de un gesto simbólico, ligado a creencias populares.

El origen del laurel como símbolo del triunfo. Imagen creada con IA - Gemini

De dónde viene el laurel como símbolo de triunfo

El uso del laurel como emblema de victoria viene de la Antigüedad. En la Grecia y la Roma clásicas se coronaba con sus ramas a poetas, atletas y generales, de modo que la planta quedó asociada para siempre al triunfo y al reconocimiento.

Con el paso del tiempo, esa carga simbólica se trasladó a prácticas populares que vinculan el laurel con la protección, los buenos deseos y las metas cumplidas. Es un significado que aparece en distintas culturas y que ahora se ha reciclado en forma de tendencia digital, con el teléfono móvil como soporte novedoso.

Por qué se coloca precisamente en el móvil

La explicación que dan quienes siguen la tendencia es sencilla. El móvil es el dispositivo que se consulta decenas de veces al día y el que concentra buena parte de los vínculos laborales y sociales, así que colocar la hoja entre el teléfono y la funda hace que ese símbolo esté siempre presente y funcione como recordatorio de los objetivos que uno se ha propuesto.

Algunos van un paso más allá y escriben un deseo sobre la hoja antes de introducirla, o la marcan con palabras o fechas concretas, en un gesto personal que cada uno adapta a su manera. No existe un único formato: hay quien coloca varias hojas, quien prefiere las secas de su propio jardín y quien las cambia cada cierto tiempo.

Cómo llevar la hoja de laurel en el móvil

Para quien quiera sumarse a la tendencia, la recomendación que circula entre los usuarios es sencilla: conviene que la hoja esté seca y en buen estado antes de colocarla, para evitar que la humedad la deteriore o manche el dispositivo. También aconsejan reemplazarla cuando se rompa o pierda el color.

Es una práctica sin coste ni riesgo, que no daña el teléfono y que se puede retirar en cualquier momento. En definitiva, meter una hoja de laurel en la funda del móvil es, sobre todo, un gesto simbólico: puede servir como recordatorio de objetivos y como ritual de motivación.