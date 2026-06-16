Este 16 de junio de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 3.75 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 1,263,989 acciones, lo que representa una notable disminución del 3.94% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Telefonica mostró una tendencia bajista con repuntes puntuales; predominaron las caídas y el periodo cerró débil tras dos jornadas negativas consecutivas.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 28.03%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.75%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha presentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras resalta un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de sus acciones recientemente.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que se ha generado un fondo de inversión tras deducir todos los gastos.

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La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Cotiza en el Ibex 35, produce y gestiona redes y plataformas de comunicación y ofrece servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y televisión, además de soluciones digitales.

Su negocio abarca clientes B2C y B2B/mayorista, operando bajo marcas como Movistar, O2 y Vivo y a través de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y big data). Fundada en 1924, opera principalmente en Europa y Latinoamérica y es uno de los mayores grupos del sector a nivel mundial.