Este 28 de mayo de 2026, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) han comenzado su jornada en el IBEX 35 con un precio de apertura de 4.01 euros por unidad. En esta sesión, el volumen de negociación ha alcanzado las 188,639 acciones, reflejando una variación del 0.0% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró sesgo bajista (5 caídas, 4 subidas) y alta alternancia; el último día fue estable, sugiriendo una pausa del impulso vendedor.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 10.61%, mientras que su volatilidad anual se ha situado en el 24.58%. Dado que el 10.61% es menor que el 24.58%, se puede concluir que el comportamiento de la acción es mucho más estable en el último año, indicando menos variaciones en comparación con la volatilidad anual.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,1 euros el y un mínimo de 3,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

La empresa presenta un beneficio bruto de 28.76B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos. Sin embargo, tras deducir todos sus gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -49M, resultado que refleja la necesidad de un fondo de inversión para cubrir los costos insostenibles.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de conectividad fija y móvil, fibra óptica, banda ancha y televisión, además de soluciones digitales para particulares y empresas.

Opera bajo las marcas Movistar, O2 y Vivo en España, Alemania, Brasil y otros mercados y participa en la empresa conjunta Virgin Media O2 en el Reino Unido. Su línea de negocio abarca B2C, B2B y mayorista, con foco en redes de fibra y 5G, ciberseguridad y servicios en la nube; fundada en 1924, es una de las compañías del Ibex 35 con mayor presencia internacional.