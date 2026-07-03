Este viernes, 3 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,55 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 243.718. Esta cifra refleja una variación del 0,14% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró un claro sesgo bajista: tras un leve repunte al segundo día, encadenó seis sesiones de caídas y cerró con dos avances finales, insuficientes para compensar la pérdida acumulada.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha alcanzado un 26.03%, superando su volatilidad anual del 24.87%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la compañía es inestable y presenta muchas variaciones en su rendimiento. La mayor volatilidad reciente sugiere que los inversores han experimentado un entorno más fluctuante en comparación con el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.00M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa ha quedado con un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones, integrante del Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid). Se dedica a ofrecer servicios fijos y móviles, banda ancha y TV de pago, opera infraestructuras de fibra y 5G y produce contenidos audiovisuales a través de Movistar Plus+.

Su línea de negocio cubre clientes residenciales y empresas (Telefónica Tech: cloud, ciberseguridad, IoT) bajo marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil). Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica y es un actor clave en el despliegue de fibra y 5G en España.