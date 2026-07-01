La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este miércoles, 1 de julio de 2026 es de 3,52 euros y fijan un total de 243.877 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,11%.

En los últimos 10 días predominan las caídas (8 de 10), con dos repuntes aislados: tres descensos iniciales, un breve alza, cinco caídas seguidas y un cierre con alza. El sesgo es claramente bajista, con tímidos intentos de recuperación.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 12.85%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 24.74%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción es mucho más estable en comparación con las variaciones más amplias experimentadas durante el último año. La cifra de la última semana sugiere un periodo de menor inestabilidad en el mercado para este valor en particular.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.00M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, la empresa ha quedado con un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones, integrante del Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid). Se dedica a ofrecer servicios fijos y móviles, banda ancha y TV de pago, opera infraestructuras de fibra y 5G y produce contenidos audiovisuales a través de Movistar Plus+.

Su línea de negocio cubre clientes residenciales y empresas (Telefónica Tech: cloud, ciberseguridad, IoT) bajo marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil). Fundada en 1924, tiene presencia destacada en Europa y Latinoamérica y es un actor clave en el despliegue de fibra y 5G en España.