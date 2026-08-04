Este martes, 4 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,64 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 128.501. Esta cifra refleja una variación del -0,63% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró volatilidad: un tramo de tres avances seguidos fue revertido por tres caídas consecutivas; el balance es mixto, sin tendencia clara y la última sesión terminó a la baja.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana, que se sitúa en 24.93%, es menor que su volatilidad anual de 25.23%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, el comportamiento de la acción de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere una menor variación en su precio, lo que puede ser una buena noticia para los inversores en términos de predictibilidad y riesgo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49.00M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones que cotiza en el Ibex 35, con sede en el Distrito Telefónica (Las Tablas), Madrid. Se dedica a prestar servicios de telefonía fija y móvil, internet de banda ancha y fibra y televisión de pago para particulares y empresas.

Opera con las marcas Movistar, O2 (España, Reino Unido y Alemania) y Vivo (Brasil) y organiza su actividad por regiones (España, Alemania, Reino Unido, Brasil e Hispanoamérica). Su línea de negocio combina conectividad (fibra y 5G) y servicios digitales (cloud, ciberseguridad, IoT y big data); fundada en 1924, mantiene una amplia presencia en Europa y Latinoamérica y una de las mayores redes de fibra de Europa.