Este martes, 5 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.328 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,09%. En la última semana, el euro frente al rublo ruso subió 0,77%, pero en el último año cayó 2,48%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa. Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores, lo que indica un debilitamiento de la moneda frente a otras divisas. Esta situación se ha mantenido constante durante los últimos días, reflejando un cambio notable en el mercado. El análisis sugiere que factores económicos externos podrían estar influyendo en esta disminución, afectando la confianza en el rublo y en su estabilidad futura. La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 4.61%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.38%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,7 RUB, según los últimos datos registrados.