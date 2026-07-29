Este miércoles, 29 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 90.253 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,76%.

En el mercado euro/rublo ruso, la cotización subió 1.31% en la última semana, pero acumula una caída de 4.77% en el último año, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva después de cuatro días consecutivos de incrementos. Este aumento en su valor indica un fortalecimiento respecto a la moneda en comparación con los días anteriores.

A medida que el rublo se aprecia, se puede inferir que factores económicos o políticos han influido en su mejora reciente. Esta tendencia sugiere un posible aumento de la confianza en la economía local.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso ha sido del 9.51%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 12.96%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.