La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 29 de julio de 2026 es de 4,39 euros y fijan un total de 68.029 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,18%.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo alcista: cinco jornadas iniciales de subidas, luego dos caídas, un rebote de dos días y una corrección final, con balance neto positivo.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 32.37%, lo cual es significativamente superior a la volatilidad anual de 21.11%. Esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido inestable y ha presentado muchas variaciones en su desempeño reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y las fluctuaciones en el valor de la acción en el corto plazo.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro; su “producto” son pólizas y servicios de asistencia que cubren riesgos de autos, hogar, salud, vida y empresas.

Su negocio se organiza en No Vida y Vida, reaseguro (MAPFRE RE) y asistencia/servicios (MAWDY), con fuerte presencia en España y Latinoamérica y actividad en Europa y EE. UU. Datos de interés: cotiza en el Ibex 35, es líder del mercado español, opera en decenas de países, emplea a más de 30.000 personas y gestiona primas anuales superiores a 25.000 millones de euros.