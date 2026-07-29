Este miércoles, 29 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 17,39 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 15.217. Esta cifra refleja una variación del -0,34% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A. comenzó con un descenso, rebotó, se estabilizó, encadenó dos subidas, retrocedió, repuntó, volvió a estabilizarse y cerró con dos caídas, dejando un balance casi plano pero con sesgo bajista al final.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha presentado una volatilidad del 18.9982%, lo cual es inferior a su volatilidad anual del 21.9547%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente sugiere menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

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La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, cotiza en el Ibex 35 y es el Gestor Técnico del Sistema Gasista en España. Diseña, construye, opera y mantiene infraestructuras de gas natural como gasoductos de alta presión, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas ni energía; su negocio es regulado y se centra en el transporte, la regasificación, el almacenamiento y la operación del sistema, además de impulsar gases renovables como el hidrógeno y el biometano (proyectos como H2Med). Fundada en 1972 (ticker ENG), tiene participaciones internacionales en infraestructuras estratégicas —por ejemplo, el gasoducto TAP— y juega un papel clave en la seguridad de suministro.