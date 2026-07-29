En esta noticia

Este miércoles 29 de julio, los astros prometen eventos inesperados para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te espera hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

Te puede interesar

Adiós a una de las marcas de ropa más reconocidas del país: ya cerraron más de 130 tiendas y este año van por más

La predicción del horóscopo para Aries este miércoles

Es posible que alguien de tu círculo esté ejerciendo una influencia sobre ti tan discreta que no lo notes. Mantén los ojos abiertos a las señales: hoy una intuición te impulsará a dudar de una persona en quien habías confiado hasta ahora. No termines la relación, pero permanece mucho más alerta.

Horóscopo del día (foto: Freepik).
Horóscopo del día (foto: Freepik).

Aries: ¿cómo te irá en el trabajo este miércoles?

En el trabajo, Aries, podrías percibir una manipulación sutil de un colega; hoy tu intuición te avisará para no ceder terreno sin comprobar.

No rompas la relación: colabora con cautela, revisa correos y acuerdos y valida cada decisión antes de aceptarla.

¿Cómo le irá en el amor a Aries este miércoles 29 de julio?

Hoy Aries irradia magnetismo en el amor: toma la iniciativa, pero cuida el tono. Una sorpresa romántica puede surgir.

Compatible con Leo: comparten fuego, seguridad y aventura. Juntos elevan tu chispa y sostienen el ritmo.

Te puede interesar

Despedida de la pastelería más emblemática y antigua de la capital: tenía casi 100 años y deja más de 50 despidos
La predicción de los astros para Aries (foto: Pexels).
La predicción de los astros para Aries (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Aries?

Aries es enérgico, valiente y directo; le gusta liderar y tomar la iniciativa sin dudar. Su entusiasmo es contagioso y rara vez teme a los desafíos.

También puede ser impaciente e impulsivo, pero aprende rápido de sus errores. Valora la honestidad, la acción inmediata y la libertad para seguir su propio camino.

Antes de despedirnos, Aries , vuelve cada día a nuestras noticias: aquí encontrarás las claves que los astros tienen para ti y podrás anticipar, jornada a jornada, las oportunidades que moldearán tu futuro; mantente atento y deja que cada lectura te acerque al siguiente paso con confianza.

Consejos de hoy para Aries

Confía en tu intuición, Aries: si algo no encaja, toma distancia y observa. Contrasta palabras con hechos y haz preguntas claras antes de comprometerte. Mantén límites firmes sin cortar lazos; actúa con calma y pospone decisiones drásticas hasta mañana.

Te puede interesar

Hallazgo milenario: descubren una tumba secreta con más de 3000 años que tenía ofrendas vinculadas a la familia del rey Midas

Te puede interesar

Oficial | Hacienda investigará a todos los contribuyentes que saquen más de este importe de sus cuentas bancarias