Este lunes, 27 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 89.264 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,91%.

En la última semana, la cotización EUR/RUB cayó -0.08% y en el último año acumula un retroceso de -8.16%, mostrando una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la moneda rublo hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor sugiere que el rublo está recuperando terreno frente a otras divisas en los últimos días.

A pesar de la mejora en la cotización, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en esta tendencia. La estabilidad futura del rublo dependerá de diversas variables del mercado y el contexto económico global.

En la última semana, la volatilidad del Euro frente al rublo ruso fue del 9.14%, lo cual es inferior a la volatilidad anual del 12.96%, lo que indica que su comportamiento en este periodo es mucho más estable en comparación con el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.