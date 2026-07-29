La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 29 de julio de 2026, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) han comenzado su jornada en España con un precio de apertura de 25.68 euros por unidad en el IBEX 35. Además, el volumen de negociación ha alcanzado las 89,543 acciones, lo que representa una variación positiva del 1.54% en comparación con el día anterior.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia alcista: 6 subidas iniciales, luego 3 caídas consecutivas y un último rebote, cerrando el periodo por encima del inicio.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en un 33.37%, significativamente superior al 30.83% de volatilidad anual. Este aumento indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado numerosas variaciones en el corto plazo. La comparación de ambas cifras resalta una tendencia reciente de mayor incertidumbre en los movimientos de sus acciones.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,41 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 1.76B, cantidad que resulta de un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española con sede en Madrid (Campus Repsol). Cotiza en el Ibex 35 y opera a nivel internacional, integrando exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Produce combustibles, gas, GLP, lubricantes, productos petroquímicos y electricidad de origen convencional y renovable, impulsando también biocombustibles, hidrógeno renovable y combustibles sintéticos. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial (refino y química) y Comercial y Renovables, con objetivo de cero emisiones netas en 2050.