Este viernes, 24 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.887 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,22%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso descendió -0.51% y en el último año acumula -7.97%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva, continuando con el aumento observado en los días anteriores. Esta mejora refleja un crecimiento constante en su valor, destacándose frente a otras divisas.

El análisis de esta tendencia sugiere que hay un creciente interés en la moneda, impulsado por factores económicos favorables que pueden estabilizar su posición en el mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso ha sido del 4.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.92%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.