Este 29 de julio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en España con un precio de 3.29 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 1,129,086 acciones. Esta cifra representa una variación del -1.41% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ambiente de cautela entre los inversores en el contexto actual del mercado.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. mostró sesgo alcista (6 subidas y 4 bajadas), con rachas de tres y dos avances, pero cerró con dos caídas consecutivas que moderan el impulso a corto plazo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana ha alcanzado un notable 32.04%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.05%. Esto indica que su comportamiento ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones en este período reciente. La superioridad de la cifra semanal sugiere un aumento en la incertidumbre y fluctuaciones en el valor de sus acciones.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,41 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.83B, que se obtiene como un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española fundada en 1881 e integrante del Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y servicios de pagos. Sus líneas de negocio abarcan banca minorista, banca de empresas y gestión de activos; además, controla TSB en el Reino Unido y cotiza en las Bolsas españolas con el ticker SAB.