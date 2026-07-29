La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este miércoles, 29 de julio de 2026 es de 12,73 euros y fijan un total de 1.078.498 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -3,52%.

En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un inicio mixto, un tramo alcista de tres sesiones, volatilidad a mitad de periodo y un cierre con tres caídas consecutivas, lo que sugiere debilidad reciente pese a avances intermedios.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha alcanzado un 32.76%, lo que es significativamente mayor que su volatilidad anual del 24.43%. Este incremento en la volatilidad sugiere que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en su precio, lo que puede indicar un periodo de incertidumbre en el mercado. Comparando ambas cifras, la situación actual refleja una mayor susceptibilidad a cambios bruscos en el valor de la acción.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras la deducción de todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; tiene sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca y los servicios financieros: no fabrica bienes, ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión, pagos y seguros.

Su línea de negocio es la banca universal, con foco en banca minorista y de empresas, además de seguros, gestión de activos y banca corporativa y de inversión. Datos de interés: es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, controla el banco portugués BPI y su accionista de referencia es CriteriaCaixa (Fundación la Caixa).