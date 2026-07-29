Este miércoles, 29 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 23,18 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 237.876. Esta cifra refleja una variación del -0,3% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un sesgo alcista (7 alzas y 3 caídas), con dos rachas de tres subidas consecutivas y una corrección final, dejando un balance positivo y momentum sostenido.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 27.75%, mientras que su volatilidad anual es del 30.07%. Dado que la volatilidad de la última semana (27.75%) es menor que la volatilidad anual (30.07%), esto indica que el comportamiento de BBVA es mucho más estable en el último año, a pesar de los cambios en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 23,25 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 10.05B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a la banca y servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, pagos, préstamos e hipotecas, inversión, seguros y gestión de activos; su negocio se organiza en banca minorista, banca de empresas y corporativa (CIB) y wealth/asset management.

Opera principalmente en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y varios países de Sudamérica. Surgida en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria, destaca por su liderazgo en banca digital y compromisos ESG y cotiza en las bolsas españolas dentro del Ibex 35.