Este martes, 28 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 89.103 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,45%.

La cotización del euro frente al rublo ruso subió 0,14% en la última semana, pero en el último año acumuló una variación de -6,87%, indicando un debilitamiento anual.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy ha mostrado una tendencia al alza, continuando el patrón observado en los días anteriores. Esta mejora en la moneda refleja un aumento de confianza en la economía local, lo que ha llevado a un repunte en su valor en comparación a jornadas pasadas.

Sin embargo, a pesar de la tendencia positiva reciente, es importante mantenerse alerta ante posibles fluctuaciones en el mercado que podrían cambiar rápidamente la situación actual. El comportamiento del rublo en los próximos días será clave para evaluar su estabilidad a largo plazo.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso ha sido del 7.42%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.94% del último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.