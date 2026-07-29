En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,99 euros y registran un volumen de 160501 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,43% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista pese a cierta volatilidad: tras una caída inicial encadenó tres subidas, corrigió dos jornadas, repuntó otras dos, sufrió otro retroceso y cerró al alza; balance neto positivo con 6 avances y 4 descensos.

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, Iberdrola ha mostrado una volatilidad del 12.55%, que es inferior a su volatilidad anual de 14.75%. Esta diferencia indica que el comportamiento de la compañía ha sido mucho más estable en el último año. A pesar de las fluctuaciones normales que pueden ocurrir en el mercado, el nivel de inestabilidad reciente se encuentra por debajo de la tendencia anual, lo que sugiere un período de menor variación en su rendimiento.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, con foco en renovables (eólica onshore y offshore, solar, hidráulica y almacenamiento). Sus líneas de negocio principales son Redes, Renovables y Generación y Clientes y produce energía eléctrica y soluciones energéticas.

Cotiza en el Ibex 35 y opera en varios países a través de filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es líder mundial en eólica, impulsa redes inteligentes y proyectos de hidrógeno verde y orienta su estrategia a la electrificación y la descarbonización.