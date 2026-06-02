Este martes, 2 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 84.272 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,68%.

En la última semana, la cotización del euro frente al rublo ruso aumentó 2,24%, mientras que en el último año registró una variación de -9,14%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un ligero incremento en su valor. Este aumento en la valorización se ha sostenido durante los últimos días, brindando confianza a los inversores.

Sin embargo, el comportamiento del rublo debe ser monitoreado con atención, ya que cualquier cambio en las condiciones económicas podría revertir esta mejora. Es importante considerar factores externos que podrían influir en su estabilidad a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso es del 13.69%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 13.30%, indicando que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.