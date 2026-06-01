Este lunes, 1 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.599 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 1,04%.

La cotización del euro frente al rublo ruso retrocedió -0.16% en la última semana y acumula una caída de -9.47% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la moneda rublo ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento en su valor que sugiere un fortalecimiento frente a otras divisas. Este comportamiento se ha mantenido consistente, lo que indica un panorama favorable para la moneda en el corto plazo.

A pesar de la reciente alza, es importante monitorear factores económicos que puedan influir en la estabilidad de esta tendencia. La salud económica general y la confianza del mercado serán determinantes para asegurar que este crecimiento perdure.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 12.90% en comparación con una volatilidad anual del 13.31%, indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.