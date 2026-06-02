Este martes, 2 de junio de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.8737 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,1%.

El par euro-yuan retrocedió -0.29% en la última semana y acumula -6.16% en el último año, evidenciando una tendencia bajista prolongada.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva, al superar los niveles de los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en la confianza hacia la moneda, lo que podría estar impulsando su valor.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que factores económicos o políticos recientes han influido favorablemente en la estabilidad del yuan, generando un ambiente propicio para su apreciación.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.02%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.49%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.