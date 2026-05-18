Este lunes, 18 de mayo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9159 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,06%. En el mercado EUR/CNY, la cotización cayó -1.09% en la última semana y acumula un retroceso de -6.22% en el último año, reflejando una tendencia bajista del euro frente al yuan. La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere una recuperación gradual que puede influir en la confianza del mercado. A pesar de este crecimiento, es importante observar cómo se comportarán las próximas cotizaciones, ya que las dinámicas del mercado pueden cambiar rápidamente. Esta tendencia positiva podría indicar una mayor estabilidad económica en el futuro cercano. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan ha sido del 3.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.70%. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.