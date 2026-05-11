Este lunes, 11 de mayo de 2026, elEuro y yuan cotiza a 7.9972 CNY en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,24%. En el mercado entre euro y yuan, la cotización registró un leve retroceso en la última semana (-0.11%) y una caída más pronunciada en el último año (-4.55%), señalando una tendencia bajista reciente. Hoy, la cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. Esta mejora continua indica un ambiente favorable para la moneda, atrayendo la atención de inversionistas. Sin embargo, a pesar de la reciente recuperación, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en los próximos días para asegurar la estabilidad del yuan en el mercado. Las fluctuaciones pueden influir en las decisiones económicas y comerciales. La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 3.21%, indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 7.42%. En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,9 CNY, según los últimos datos registrados.