En el mercado del euro y la libra esterlina, la cotización subió 0.23% en la última semana, mientras que en el último año registró una variación de -0.16%. Este lunes, 11 de mayo de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8655 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,03%. Hoy, la cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento refleja un crecimiento sostenido que ha generado optimismo entre los inversores. En contraste, los días pasados habían presentado una tendencia más variable, lo que hace que la mejora actual sea notable. Esta tendencia sugiere que el mercado está recuperando confianza y puede continuar en esta dirección si se mantienen las condiciones favorables. La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, que es del 1.42%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.