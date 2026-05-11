El 11 de mayo de 2026, las acciones del banco CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.83 euros por unidad, marcando un volumen de negociación de 169,343 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.18% en comparación con el cierre del día anterior. En los últimos 10 días, Caixabank SA mostró un sesgo alcista: 6 subidas, 3 caídas y 1 jornada plana; encadenó tres avances, corrigió, volvió a subir, se estabilizó, cayó y terminó en alza. La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en un 22.60%, lo que es menor en comparación con la volatilidad anual del 25.05%. Esto indica que, en el último periodo, el comportamiento de las acciones de CaixaBank ha sido mucho más estable, con menos variaciones en su precio, en comparación con su desempeño a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, sin considerar aún los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa asciende a 5.79B, cifra que se obtiene una vez deducidos todos los gastos, resultando en un fondo de inversión. CaixaBank es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Valencia (sede operativa en Barcelona). Se dedica a la banca universal: no produce bienes físicos, sino que ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, hipotecas y préstamos, fondos de inversión, planes de pensiones, seguros, pagos y financiación al consumo. Su línea de negocio principal es la banca minorista y de empresas en España, complementada por seguros (VidaCaixa), gestión de activos, microfinanzas (MicroBank) y pagos/consumo (CaixaBank Payments & Consumer), además de su presencia en Portugal a través de BPI. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos del país por activos y clientes; sus accionistas de referencia incluyen CriteriaCaixa y el Estado español (FROB).