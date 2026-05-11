Este lunes, 11 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 87.53 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,39%. El par euro/rublo (EUR/RUB) muestra un retroceso: en la última semana cayó -0.85% y en el último año acumula -4.3%, señal de una tendencia bajista sostenida. La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva respecto a los días pasados, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor en el mercado. Este aumento puede estar relacionado con factores económicos favorables que han influido en la moneda recientemente. Sin embargo, es importante considerar que, si esta tendencia se mantiene, podría ser un indicativo de cambios en la estabilidad económica del país. La observación de las próximas jornadas será clave para verificar si esta mejora se consolidará a largo plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 4.56%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 87,2 RUB, según los últimos datos registrados.